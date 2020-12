Reunión nacional anual de periodistas.

El gremio periodístico organizado representado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, por cuyas agrupaciones que lo conforman, agrupamos a más de 20 mil comunicadores, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, este día escribiremos dos hechos inéditos y por consecuencia históricos, a saber:







En forma virtual por la pandemia que agobia al mundo, lo cual los hace inéditos: llevaremos a cabo nuestro XVIII Congreso Nacional conjunto y la XVII Entrega del Premio México de Periodismo ’Ricardo Flores Magón’.







Es obvio que algunos se pregunten, por qué el nombre de Ricardo Flores Magón, porque es el mártir por antonomasia del periodismo mexicano, prerrevolucionario del primer movimiento socialista en el mundo, siempre defendió con su pluma los ideales de su lucha que inclusive llegaban a la anarquía.







Detenido en una cárcel deprimente en Estados Unidos, primero le fueron retirados papel y lápiz para evitar que siguiera escribiendo, no se arredró y escribía en los muros de su celda con un pedazo de fierro, cuando finalmente también le quitaron dicho objeto, antes de morir, sus ultimas arengas las escribió con su propia sangre.







Es de hacerse notar que en este XVIII Congreso Nacional un total de 14 organizaciones se incorporan o se reincorporan para fortalecer la necesaria unidad periodística.







Sí, necesaria y apremiante, porque los atentados a los periodistas no cesan, el gobierno de la 4ta. Transformación tiene una deuda de honor con los periodistas: acabar con la vergonzosa impunidad que propicia los crímenes contra el gremio y en forma lacerante los asesinatos y las desapariciones forzadas pendientes de aclaración.







Las cifras de nuestro monitoreo permanente y actualizado hablan por si solos del drama que vivimos: de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 337 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 292 periodistas; 4 locutores; 12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2 escoltas. Y 28 desapariciones forzadas.







Desde luego también tenemos mucho de que enorgullecernos de nuestras acciones de unidad en cuanto a las luchas por el desarrollo académico de nuestros asociados, por las leyes que en ese sentido y también de beneficio social que se han logrado en varios estados de la República.







Por nuestros logros internacionales con nuestro ente continental la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, como fue nuestra participación en el Jurado del Premio Cervantes, en la persona de nuestra presidenta vitalicia María Consuelo Eguía Tonela.







La unión hermanable con la Asociación Nacional de Periodistas de toda China con la responsabilidad de pertenecer como socios de la Plataforma Internacional de la Franja y la Ruta, en cuyo último encuentro, que también se desarrolló en forma virtual, nos representó el presidente de FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez.







Nuestra ponente en el Congreso será la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, Quinta Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; nuestros invitados de Honor: Juan Carlos Camaño, presidente de FELAP y la Maestra en Derecho, Elizabeth Rembis Rubio, presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.







No lo dudamos, será un éxito más nuestra REUNIÓN NACIONAL ANUAL DE PERIODISTAS, nuestro XVIII CONGRESO NACIONAL CONJUNTO



FAPERMEX-CONALIPE.







Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.