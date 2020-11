Revela síndico de Ecatepec que no se sabe dónde quedaron 90 mdp

Retomado del Periódico La Prensa nov/6/2020

Rubén Pérez



El segundo síndico de Ecatepec, Daniel Sibaja, afirmó que no se sabe dónde están más de 90 millones de pesos que el cabildo aprobó en mayo pasado para la supuesta adquisición de 100 mil despensas y 300 mil kits sanitarios, apoyos que presuntamente iban a ser distribuidos entre la gente más necesitada del municipio.



Pidió al gobierno que preside el alcalde Fernando Vilchis Contreras conocer el destino de esos recursos, pues a seis meses de autorizada esa partida nadie da razón sobre el paradero del dinero.

’Hoy, a más de seis meses de aquella fecha, los paquetes no han sido entregados ni los kits han sido repartidos’, advirtió el funcionario en un video que subió a las redes sociales.



El integrante del ayuntamiento manifestó que su función como síndico es observar el gasto público. Recordó que en aquella ocasión, cuando se discutió en el cabildo lo de los 90 millones de pesos, él y otro grupo de miembros de ese cuerpo colegiado de gobierno, expresaron su rechazó a la medida.

’En aquel momento, su servidor y un grupo de compañeros nos opusimos a esta medida porque no existían reglas claras para que esto sucediera’, dijo, tras mencionar que en esa sesión hasta los insultaron en el cabildo y los acusaron de hacer politiquería.



Posteriormente, agregó, en sesión del 19 de julio, el cabildo instaló una comisión que iba a vigilar la entrega de las despensas y de los kits, con el supuesto objetivo de ver que se distribuyeran entre las familias más necesitadas del municipio.



’A nosotros todavía nos tacharon de politiqueros y de que no veíamos el interés de los habitantes… pero el tiempo nos dio la razón, desgraciadamente’, advirtió luego de hacer énfasis en que a seis meses de eso nadie sabe dónde están los 90 millones de pesos.



’Mi postura sigue siendo la misma, igual que la de los compañeros: no somos politiqueros. No somos más de lo mismo, pero si sabemos algo, nuestra función principal es observar que ese dinero llegue a los que menos tienen’, subrayó Daniel Sibaja.



Por ello, exigió a las autoridades correspondientes, que digan cómo, cuándo y por qué se van a entregar esas despensas. Asimismo, demandó que realmente se entreguen tanto las despensas como los kits a los habitantes más necesitados de Ecatepec, en medio de esta emergencia sanitaria que tiene a todos en crisis.



’El pueblo está ávido, la gente está en crisis; es de fraternos saber cómo y cuándo de van a entregar. Así que sin ánimos de confrontación, sin ánimos de pelea, pero si con el ánimo de poner al pueblo siempre por encima de todo, que se nos informe en dónde están y cuando se van a entregar’, sentenció.