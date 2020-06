Revela UIF que la UAEH miente: no se congelaron más de las 6 cuentas involucradas en la investigación original

Un nuevo capítulo de la novela UIF-UAEH se escribió el día de ayer, en la que la autoridad encabezada por Santiago Nieto, desmintió a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) respecto que se hayan vuelto a congelar más cuentas de las investigadas y de que ya contara la casa de estudios con una resolución favorable del Poder Judicial, anexando para ello fotostáticas de los documentos que demuestran su dicho.



’Es falso que, como pretende hacer creer en un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) cuente con resolución judicial favorable que le permita la disposición de los recursos existentes en las cuentas bancarias SOBRE LAS CUALES esta autoridad ordenó congelar en marzo de 2019. Ello con fundamento en que el pasado 19 de mayo de 2020 el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo declaró fundado el incidente de modificación a la suspensión promovido por esta Unidad, por el que modificó los efectos jurídicos de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito al negar la suspensión definitiva a la Universidad, al determinar que la orden de bloqueo de cuentas cumplió con los parámetros constitucionales establecidos jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación’, informó la UIF, quien anexó un resolutivo del amparo que comprueba su dicho.



También la UIF aseguró que es falsa la afirmación efectuada en el comunicado dela UAEH en cuanto a que el congelamiento de cuentas ordenado el 22 de mayo de 2020 se emitió fuera de los cauces legales, además que demostró que tampoco es verdad que se trastoquen las cuentas destinadas a percibir subsidios federales y estatales, porque se dejaron a salvo 214 cuentas bancarias en las que la UAEH recibe subsidios federales y estatales; dispersa pagos de nómina a los trabajadores académicos y administrativos, tanto activos como jubilados; recibe pagos de colegiaturas, exámenes de admisión y demás servicios educativos; administra ingresos propios y becas; efectúa el pago a proveedores e impuestos federales y locales; asimismo, se dejaron a salvo las cuentas ejes para la administración de fideicomisos de personal académico y administrativo de los jubilados, así como todas aquellas necesarias para el funcionamiento y operación normal de la Universidad.



De igual forma la UIF afirmó que es falsa la afirmación de la UAEH referente a que los recursos existentes en las seis cuentas de HSBC, actualmente bloqueadas, corresponden al fondo de jubilados, ’al respecto, es importante señalar que los recursos con presunción de ilicitud se concentran en las cuentas bancarias identificadas por el propio rector con los conceptos ’inversión en dólares’ e ’inversión’, lo que denota lo inexacto de esta afirmación’.



En este apartado en particular, destaca que las cuentas están a nombre de la institución, no de un particular, por lo que son y han sido auditables, además que agregó una imagen en la que, desde 2015, la UAEH apenas ha recibido 1,265 millones de pesos; aunque para antes de 2014, la institución ya contaba con al menos 1,100 millones sólo de jubilaciones, además de los réditos de las empresas universitarias, por lo que las cuentas tanto de la UIF como de la UAEH siguen sin cuadrar en ese aspecto.