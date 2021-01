Revelan cómo se alteró escena del crimen en bar tras asesinato de Aristóteles Sandoval

La Fiscalía de Jalisco presentó videos en los que se observa cómo personal del Bar Distrito 5, donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, limpia la escena del crimen tras la agresión contra el ex gobernador, cometida durante la madrugada del viernes 18 de diciembre. En conferencia de prensa, autoridades de la Fiscalía del Estado presentaron las grabaciones de cómo los trabajadores del lugar trapean el piso del establecimiento tras la agresión.



Y en otro video se puede apreciar que el personal retira las alfombras, lava las paredes e incluso retira la cámara de seguridad que estaba en la zona donde fue agredido el ex mandatario estatal. "Se observa a personal del bar llevando a cabo trabajos de limpieza y levantamiento de todos los indicios. Este video es claro, lo que sucedió después del homicidio del ex gobernador, en lugar de hacer del conocimiento de las autoridades y permitir que hiciera su trabajo la Policía de Investigación, personal se dedicó a borrar las evidencias", señaló el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.



La Fiscalía del Estado afirmó que hay "grandes avances" en la indagatoria, que se ha realizado en coordinación entre fuerzas federales y estatales. Hasta el momento han sido detenidas tres personas presuntamente relacionadas con la agresión al ex gobernador, un hombre acusado de cohecho y dos mujeres señaladas de alterar la escena del crimen. Además, se han librado seis órdenes de aprehensión, de las cuales aún falta por cumplimentarse cuatro, informó el fiscal del estado.