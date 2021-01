Revelan llamada de Trump tratando de ’cambiar’ resultado electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó al máximo funcionario electoral de Georgia para que "encontrara" suficientes votos para anular su derrota en el estado, según el audio de una llamada telefónica del sábado obtenida por el diario The Washington Post, en el último esfuerzo de Trump para impulsar afirmaciones infundadas de fraude electoral.



The Washington Post, que publicó este domingo extractos de la llamada de una hora entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un compañero republicano, documentó que Trump alternativamente halagó, suplicó y amenazó a Raffensperger con vagas consecuencias penales, en un intento por revertir su derrota en Georgia ante el demócrata Joe Biden.



El periódico reporta que durante la llamada, Raffensperger y el abogado general de su oficina rechazaron las afirmaciones de Trump y le dijeron al presidente que confiaba en teorías de conspiración desacreditadas sobre lo que era una elección justa y precisa.



Los extractos de audio publicados por el Post confirman la charla.



La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada", dijo Trump, según un extracto de la grabación publicada en línea por el Post.





Y no hay nada de malo en decir, ya sabes, mmm, que has recalculado", agrega.



Así que mira. Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11 mil 780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado’, dice Trump, según la grabación, insistiendo en que ‘no había forma’ de que perdiera el estado.



La Casa Blanca se negó a comentar el caso.



La oficina de Raffensperger no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. La oficina de transición de Biden tampoco hizo comentarios de inmediato.



Georgia es uno de los varios estados decisivos en los que Trump perdió las elecciones del 3 de noviembre ante Biden, y donde desde entonces Trump ha hecho acusaciones infundadas de fraude electoral y ha buscado anular los resultados.