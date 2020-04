Revelan montaje de micrófonos en Senado: datan de 2010 y los puso el PAN

Desde el 2010, en que el PAN era el grupo mayoritario en el Senado, fue notificado de la existencia de 61 micrófonos en la sede senatorial, colocados por la empresa constructora que no fueron nunca conectados, se establece en un informe del Jurídico de esa cámara, entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).



Ello, a partir de la denuncia del coordinador panista, Mauricio Kuri, de de que su bancada era objeto de espionaje político, por un micrófono localizado el jueves pasado en su sala de Juntas, lo que motivó un escándalo ante el pleno y el cierre de la sesión, que tampoco hoy se reanudó



En ese informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado a la FGR, se detalla que en el documento de entrega recepción de la sede de Reforma e Insurgentes, entregado por Banobras al Senado de la República, en julio del 2012, se dio constancia de ’diversos sistemas tecnológico, entre los que se encontraban el Sistema de Audio y Video Parlamentario.



’Como parte de ese sistema, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PAN, se colocaron tres micrófonos omnidireccionales para atornillar en superficie de plafón, marca AKG, modelo C562CM, que debidamente instalados, serían conectados para su funcionamiento al Rack de audio y video del propio Grupo Parlamentarios para el efecto de que pudieran para grabar y tener una versión estenográfica de sus reuniones’.



En ese informa a la FGR se precisa que ese sistema nunca funcionó ’debido a que nunca se concluyó con la instalación tal y como obra en el expediente de la entrega recepción de la nueve sede’.



Se precisa asimismo que también en las salas de los demás grupos parlamentarios se colocaron micrófonos similares, al igual que en el edificio del pleno, torre de comisiones, niveles sótano 1, PB, y nivel 14, entre otros. En total se colocaron 61 micrófonos de las características señaladas, pero a lo largo de los años y con motivos de remodelaciones y reacomodos de las bancadas, se retiraron 43.



Al mismo tiempo, Morena dio a conocer una grabación del ingeniero Roberto Patiño, quien labora para la empresa contratista responsable de sonido y video en el Senado desde hace 10 años, en la que destaca que los 61 micrófonos incluidos por la constructora Gami se colocaron entre 2010 y 2011, cuando el PAN, como grupo mayoritario tenía a cargo la administración del Senado.



’Vi los micrófonos en la televisión y los reconocí por que son micrófonos que instalaron mis compañeros en aquel entonces; 2010-2011, inclusive porque alguna vez hubo una queja porque se detectaron. Nunca ca estuvieron conectados pero sí incomodó que estuvieran ahí’.



Ello, luego que el coordinador del PAN, Mauricio Kuri aceptó no hablar más del asunto, hasta que la FGR entregue las conclusiones de la investigación por el espionaje político que él denunció el pasado jueves, lo que provocó un escándalo, el cierre de la sesión, que hasta ayer no se pudo reanudar.