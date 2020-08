Revelan que Lozoya usó esquema de la ‘estafa maestra’ contra Pemex

Retomado de Milenio



FERNANDO DAMIÁN



Ciudad de México / 06.08.2020 02:57:07

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó cuatro denuncias contra ex titular de Pemex Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República por la reproducción de un esquema similar al de la estafa maestra en la petrolera.

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo ante diputados que descubrieron modalidades semejantes en el DIF-Veracruz, en la época del ex gobernador Javier Duarte.

En reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, mencionó que en ambos casos ’encontramos modelos similares: eran empresas fachada, eran constituidas en lugares apartados, con accionistas que tenían el perfil de testaferros y que al final terminaban recibiendo recursos y la empresa se disolvía o desaparecía su actividad, habiendo ganado millones de pesos en adjudicaciones directas’.

’Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya y una quinta no vinculada a él, pero sí durante su administración, por un caso de estafa maestra en Pemex; evidentemente tenemos denunciado el caso de Veracruz’.

En tanto, dijo que en el sexenio pasado aumentó la operación de ocho organizaciones criminales, entre ellas el cártel de Santa Rosa de Lima, que pasó del robo de hidrocarburos al secuestro, la extorsión y otras actividades criminales en Guanajuato, y reafirmó su combate mediante un esquema de inteligencia financiera.

En ese contexto, el titular de la UIF instó a los legisladores a impulsar una reforma que permita al gobierno federal disponer de más de 2 mil millones de pesos ’congelados’ por su vinculación con bandas del crimen organizado y que nadie ha reclamado.

Además, exhortó a revisar la legislación para que el crimen organizado no tenga acceso a las actividades vulnerables, como las notarías y la compra de vehículos u obras de arte y joyería, con las que lavan el dinero.

Nieto adelantó que vigilarán las próximas campañas electorales para que no sean financiadas por organizaciones criminales.