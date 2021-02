Revés a política energética

Tras considerar que beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y obstaculiza la competencia económica, con cuatro votos a favor la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De esta forma se anulan 22 puntos de la política energética impulsada por Rocío Nahle, secretaria de Energía del Gobierno Federal, misma que fue publicada el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), bajo el presupuesto de que se pretendía busca el fortalecimiento de la CFE y sus empresas productivas.

Los jueces determinaron que la política obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales encomendadas a la Cofece, pues anula presupuestos para la competencia económica y libre concurrencia del mercado de generación y suministro de energía eléctrica, por lo cual los preceptos anulados contravienen la reforma energética vigente desde 2014.

El proyecto aprobado especifica que los lineamientos propuestos por la Secretaría de Energía otorgan a la CFE una ventaja ’exclusiva e indebida’, donde no se considera a los demás competidores.

Se establece textualmente: ’Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción’.

Si bien debe especificarse que la política energética de la Secretaría de Energía no ha entrado en vigor por una suspensión provisional concedida por la Corte, ahora podrá iniciar una vez que la resolución se publique y notifique formalmente, pero únicamente con los puntos que no fueron considerados como inconstitucionales por la SCJN.

Lo trascedente ahora es ver cómo afectará la propuesta legislativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pretende que la CFE se torne preponderante en el mercado eléctrico nacional, desplazando a otras empresas generadoras privadas, en particular de energías limpias, iniciativa que presuntamente debería ser avalada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión por ser un cambio de ley, no una reforma constitucional.