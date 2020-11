Revés al futbol mexicano, fallo de Tribunal de Arbitraje Deportivo

+Decisión del TAS a favor de FMF



+Desestima demanda de tres clubes de la extinta Liga de Plata



+Entre ellos, Los Leones Negros que analizarán su continuidad o no en el torneo de Expansión



+Mientras, FIFA garantizará seguridad laboral de futbolistas embarazadas



+Equipos deberán cubrirles dos tercios del salario



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Mientras FIFA garantizará seguridad laboral de jugadoras embarazadas, la controversia para restablecer la oportunidad de saltar a Primera División quedó zanjada y significó un revés al balompié local. Sucedió luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió polémico falló en favor de la Federación Mexicana de Futbol (FMF): avalar la suspensión del ascenso y descenso en Liga Mx, en el marco de la pandemia del Covid 19, que provocó duros cuestionamientos.



El Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó la queja presentada por los clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y CF Correcaminos en contra de las resoluciones tomadas por la Federación Mexicana de Futbol –que preside Yon de Luisa–, informó el ente rector del balompié tricolor.



Aseguró que con esta decisión, el TAS reconoce que el actuar del Comité Ejecutivo y la Asamblea de la FMF han sido «conforme a derecho» de acuerdo con sus estatutos y «respetando a todos y cada uno de los clubes.»



La Federación aprobó en abril suspender el ascenso y descenso por seis temporadas como una medida para paliar las afectaciones económicas por la pandemia del Covid-19.



Por esas fechas, una de las voces más autorizadas, Javier Aguirre, entonces técnico del Leganés español –que descendió a segunda división del futbol español— alzó la voz. Y opinó que decisiones como esa «fomentan la mediocridad» e impide «crecimiento» del balompié nacional.



Como respuesta, los clubes de Leones Negros de la UdG, Venados de Mérida y Correcaminos presentaron una controversia para revertir la decisión, al señalar serias consecuencias en las finanzas y el desarrollo de los planteles del ahora Expansión Mx.



Al ganar la resolución, la propia Federación citó al TAS en el sentido de que se ratificó la suspensión del ascenso y descenso en el futbol mexicano ante la situación económica imperante en la industria de este deporte.



«La decisión adoptada el 24 de abril por la asamblea extraordinaria de la FMF en la cual se suspendió temporalmente el sistema de ascenso y descenso de las Ligas Mx y Ascenso Mx, debido a la situación financiera y las condiciones económicas, incluida la pandemia por coroavirus, se debe mantener», sostuvo.



El TAS también condenó a Leones Negros, Venados de Mérida y Correcaminos a liquidar el total de los gastos procesales originados por el procedimiento interpuesto, así como a pagar a la FMF un monto económico para cubrir los costos legales.



Al darse a conocer la resolución, el presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, dijo que analizarán la continuidad del equipo en el torneo de Expansión Mx, antes llamado Ascenso Mx, y que fue transformado para dar fogueo a los jugadores juveniles.



’Es un tema que se tiene que valorar de forma interna, la razón de seguir en esta categoría es aspirar al máximo circuito. El equipo tiene las condiciones de llegar a Primera División. Pero quedarte tantos años en la Liga de Expansión sería muy complicado’, argumentó.



Abundó:



’Podríamos asumirlo como un tema formativo, aprovechando el apoyo de la FMF. Pero como un atractivo para los aficionados de la casa de estudios me parece un aspecto a reflexionar y es algo que se va a discutir.’



Aseguró que los abogados del plantel analizan el fallo de 40 hojas del TAS, para ver si hay alguna forma de apelar, y reconoció que cada uno de los equipos demandantes deberá pagar 300 mil pesos por los gastos del juicio.



’Respetamos la decisión, pero no la compartimos’, objetó.



’Seguimos creyendo que el sistema de competencia con ascenso y descenso era lo más claro. Teníamos la esperanza de que ganara el futbol y no se pudo.’



Afirmó que el equipo de la UdeG no ha recibido los 20 millones de pesos prometidos por la FMF a cada uno de los planteles de Expansión Mx.



’Ese recurso fue entregado a los otros clubes. Nosotros no lo habíamos solicitado y creo que de los tres demandantes sólo Mérida había recibido hasta un mes’, explicó.



Reveló que para iniciar el proceso de certificación, el cual avala tener las características obligatorias en Primera División, los clubes deben renunciar a los 20 millones de pesos otorgados por la FMF y esperar a que al menos cuatro planteles cumplan en tres años con los requisitos.



’Si entras al periodo de certificación, dejas de recibir los recursos económicos de la FMF. Empieza tu trámite y después de tres años, cuando se restablezca el ascenso, debes demostrar que cumples con todos los lineamientos’, puntualizó



Siempre y cuando, aclaró, ’cuatro equipos estén certificados. Si nada más hay tres y eres campeón, no puedes ascender y todo el trabajo hecho no servirá de nada.’



FIFA protegerá



Las futbolistas podrían ver protegido su derecho a una baja por maternidad, según las nuevas normas laborales anunciadas ayer por la FIFA.



El organismo que rige el balompié mundial se está preparando para exigir en su consejo de diciembre a sus 211 países miembros que concedan a partir del próximo año al menos 14 semanas de baja por maternidad, la cual debe ser pagada mínimo con dos tercios del salario completo de las jugadoras.



Al menos ocho de esas 14 semanas mínimas deben concederse después de que la jugadora dé a luz. Las federaciones nacionales pueden insistir en condiciones más generosas.



En el momento de reincorporarse, el club deberá facilitar la reintegración de la jugadora y ofrecerá apoyo médico y físico, indicó la FIFA.



Advirtió además que cualquier equipo que ponga fin al contrato de una jugadora por quedar embarazada se arriesga a tener que pagar una compensación y una multa, así como a ser vetado durante un año del mercado de fichajes.



Durante la baja por maternidad de alguna jugadora, los clubes podrán contratar a otra futbolista para suplir a la embarazada, aunque estén fuera del periodo de fichajes, con la posibilidad de integrarla a largo plazo si las dos partes están de acuerdo.



La idea es proteger a las jugadoras antes, durante y después del parto, declaró el responsable del equipo legal de la FIFA, Emilio García, en una conferencia telefónica.



Agregó que la futbolista que sea madre podrá dar el pecho o sacar su leche en locales adaptados por su propio club.



Las medidas están consideradas como un paso crucial en la profesionalización del futbol femenino y en el respeto a la vida familiar de las jugadoras, tras un exitoso Mundial en Francia 2019 y un aumento de las inversiones de clubes de élite.



Está previsto que el Consejo de la FIFA apruebe las normas el próximo mes, y entrarán en vigencia el 1º de enero.



Aunque los organismos judiciales del ente mundial no han participado en disputas contractuales por los derechos de maternidad, García señaló que buscaban adelantarse a posibles problemas. Creemos que estas normas forman parte del sentido común.



Las medidas siguen los estándares en la materia de la Organización Internacional del Trabajo.



Queremos ver a más mujeres jugar futbol y al mismo tiempo tener una familia, explicó, a su vez, Sarai Bareman, responsable del balompié femenino en el seno de la FIFA.



La delantera Alex Morgan, quien el año pasado ganó el Mundial con Estados Unidos, y firmó con el Tottenham en septiembre –cuatro meses después de dar a luz a su primer hijo–, disputó su primer juego este mes. Pese a estas medidas, aún queda trabajo por hacer con los patrocinadores.



(Con información del diario La Jornada)