Revés al INE: mañaneras podrán verse en Coahuila e Hidalgo

Anteriormente el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó la suspensión de la transmisión de las ’mañaneras’ del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila e Hidalgo, ante lo cual por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) denegó la solicitud y ordenó al Consejo General del INE modificar el acuerdo.



En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados decretaron que el INE deberá sesionar dentro del plazo máximo de 48 horas después de que sean notificados para realizar los trámites necesarios y que de nueva cuenta se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo impugnado, con la modificación ordenada, señaló el Tribunal Electoral en un comunicado.



A finales de agosto, el Consejo General del INE determinó que las ’mañaneras’ no podrán ser transmitidas en Hidalgo y Coahuila entre el 5 de septiembre y 18 de octubre.



El órgano electoral argumentó que esto se debe a que las conferencias pueden violar la equidad de la contienda al tratarse de una forma de propaganda electoral permanente.



’En las mañaneras se hace referencia y se desarrollan temas relativos a logros de gobierno, avances, programas e informes, lo cual es considerado propaganda gubernamental’, dijo Lorenzo Cordova



Tras esta determinación, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral al buscar ocultar la información a los estados que tendrán elecciones, impidiendo crear un criterio a la gente con un amplio panorama, por lo que había presentado un recurso ante el Tribunal Electoral por el tema.



’El ejercicio de la libertad de expresión debe protegerse siempre y cuando no trastoque los límites previstos en la normativa constitucional.



’Con la transmisión ininterrumpida de las mañaneras se pone en riesgo la protección de otro principio constitucional, como lo es el de la equidad en la competencia electoral de los procesos locales’, señaló.



"No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información (...) Si estuviese yo a llamar por un partido o por un candidato (pues sí), pero aquí se tocan temas generales y se informa", explicó.EL FINANCIERO