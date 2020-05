Revira Ana Guevara sobre presuntos sobornos: «es fuego amigo’

+El motivo de esa demanda, sostiene, es la desaparición de una persona y pues sale a relucir mi nombre ahí



+Su notificación legal se mantiene en pausa por la situación del Covid-19 que mantiene cerrados los juzgados



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional del Cultura Física y Deporte, consideró que las acusaciones que hacen sobre un presunto soborno, no tienen fundamento y provienen, además, de lo que llamó como «fuego amigo» por sus aspiraciones para obtener la candidatura de Morena, partido en el poder, para gobernar Sonora.



Otro de los firmes candidatos a ocupar ese cargo es el doctor Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista con MARCA Claro –propiedad del poderoso empresario Carlos Slim–, Guevara Espinosa, con sólo secundaria terminada–, dijo estar tranquila y que en su momento se ocupará del asunto, toda vez que no cuenta con notificación oficial alguna.



Argumentó:



«La verdad no tengo una postura en particular porque es totalmente difamatorio lo dicho y los argumentos que hacen ahí. El motivo de esa demanda es la desaparición de una persona y pues sale a relucir mi nombre ahí. No tengo un punto de vista, toda vez que ni conozco a las personas.



Ana Gabriela Guevara respondió también que esperará a conocer bien la denuncia porque en estos momentos, debido a las condiciones que enfrenta el país con el tema del coronavirus, las administraciones no laboran.



«De forma oficial no hay nada ni estoy notificada dadas las circunstancias porque los juzgados están cerrados y esto retrasará un poco las cosas. Pero estoy atenta, no tengo nada que ocultar y tampoco nada de qué retractarme de lo que se ha dicho ahí en el mal manejo de información», puntualizó.



La Directora General de la Conade consideró que no hay precisión en cuanto a la información sobre el manejo de los recursos por parte del organismo, como se citó en diversas publicaciones.



«En luna de las notas hacían referencia de un desfalco de 70 millones de pesos, cuando para esa partida que es la de alimentos de todos los comedores de la Conade, pues son 57 millones de pesos lo que tenemos de presupuesto. La información es muy imprecisa y con mucha tendencia a perjudicar mi imagen y mi nombre», explicó.



La exvelocista sonorense destacó que la información que se ha difundido, sin duda alguna, tiene tintes políticos:



«Sí, claro que es una campaña negra; por supuesto que tiene todo el tinte de una campaña negra con la intención de desprestigio. Pero estoy tranquila a final de cuentas no tengo ningún procedimiento legal ni me han notificado».



La exatleta señaló que estará atenta al seguimiento de este tema, ocupada en el trabajo por el deporte nacional rumbo a los .



Sin embargo, fue más allá, al puntualizar que por sus aspiraciones a la gubernatura de Sonora es blanco del desprestigio y la desinformación.



«Tengo idea de dónde viene, puede ser uno o pueden ser varios frentes, obviamente que todo tiene que ver con lo político y estoy tan segura que es fuego amigo y que todo está relacionado con el proceso electoral de Sonora’.



’El tratar –agregó– de desprestigiar el trabajo que está realizando la Conade y el avance que podemos llegar a tener en esta institución y siempre me he caracterizado por ser una mujer de resultados», concluyó.