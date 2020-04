¿Revirada a destiempo?

¿Qué pasa con los asesores de AMLO?

Pifia presidencial en el acuerdo BID-CMN

¿Reorientará el Ejecutivo Presupuesto de Egresos?



COMO dice el dicho y dice bien ’aclarando y amanece’, lo cual sería aplicable al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al reconsiderar su postura respecto al acuerdo crediticio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).



Desafortunadamente-en términos beisboleros-la revirada del pitcher no logró poner ’out’ al corredor en la almohadilla. Es decir, AMLO corrigió el entuerto, pero el criterio debidamente analizado no llegó a tiempo y lo hizo ver en la mañanera del fin de semana.



En efecto, con información incompleta LÓPEZ OBRADOR arremetió en contra de empresarios y banqueros, reclamándoles el modo de hacer las cosas y, al mismo tiempo, recordándoles que no estaba de adorno o ’florero’.



La confusión surgió luego de que el Jefe del Ejecutivo Federal pensó que la hacienda pública federal sería el aval para el empréstito de 12 mil millones de dólares del BID-Inves al CMN, gestión que permitirá otorgar 30 mil créditos a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia.



AMLO no fue informado a tiempo que la Secretaría de Hacienda forma parte de la estructura crediticia, pero que en ningún momento sería el aval para el millonario préstamo gestionado por la iniciativa privada.



Justo es precisar que el tlatoani azteca no es partidario de endeudar el futuro de México y los mexicanos, postura perfectamente definida en la actual contingencia sanitaria y recomendación a los mandatarios estatales.



Una vez aclarado que se trata de une negociación entre la banca privada y la iniciativa privada y que no está en riesgo el endeudamiento de la hacienda pública, LÓPEZ OBRADOR corrigió su postura en un tema que anteriormente habían avalado la secretaria de Economía GRACIELA MÁRQUEZ y el canciller MARCELO EBRARD.



La pregunta lógica es ¿por qué no informan o asesoran debidamente al Presidente antes de asumir tal o cual postura?



Quiérase o no, con reviradas a destiempo como la señalada se produce un desgaste innecesario que hace lucir mal al huésped del Palacio Nacional, sin importar la relevancia del tema.



A propósito, la próxima semana en el pleno legislativo se pondrá a votación la iniciativa lopezobradorista que pretende que el Ejecutivo modifique el Presupuesto de Egresos en casos de emergencia económica.



Se supone que la aplanadora morenista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión aprobará el proyecto de iniciativa de ley del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para luego ser enviada al Senado de la República. Sin embargo, en la Cámara Alta termina el período ordinario mañana jueves por lo que existe la duda si habrá tiempo para analizarla y votarla.



Cabe señalar que es justamente la Cámara de Diputados la instancia que define el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la iniciativa presidencial es vista con recelo, ante la posibilidad de que tal facultad quede en manos del Ejecutivo.



Será interesante conocer la postura de los legisladores, a pesar de que la iniciativa precisa que la modificación presupuestaria se daría solo en casos de emergencia económica.



Por lo pronto, el diputado PORFIRIO MUÑOZ LEDO ha manifestado su inconformidad ante lo que considera la concentración del poder en una sola persona.



También externó su desacuerdo por la decisión del Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, MARIO DELGADO CARRILLO, por su insistencia en realizar la sesión plenaria en plena fase tres de la emergencia sanitaria que vive el país.



Y, efectivamente, durante la próxima semana y la siguiente, serán los días de mayor propagación del coronavirus que origina la enfermedad Covid-19.



