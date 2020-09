Revisaremos a conciencia los contratos de los parquímetros: Pablo Vargas Gonzalez

REVISAREMOS A CONCIENCIA LOS CONTRATOS DE LOS PARQUÍMETROS



En un análisis a conciencia de los contratos leoninos que anteriores administraciones firmaron para beneficiar a la empresa que coloca los parquímetros en Pachuca, el candidato a la presidencia municipal de la capital hidalguense, Pablo Vargas, explicó que se buscarán herramientas para evitar colocar el 45 por ciento de los parquímetros que faltan, ’no podemos comprometernos a quitar todo, pero si mejorar los contratos que existen para evitar que sigan enriqueciéndose a costa de la ciudad’.



Agregó que, ’vamos a seguir apoyando la resistencia pacífica que realizan desde hace tres años los y las vecinas de la colonia Periodista en contra de los parquímetros; vamos a revisar a conciencia este contrato y buscaremos las alternativas para poder reducirlo que no solo afectan las arcas del gobierno municipal, sino de los pachuqueños Moviparq está muy interesada en colocar parquímetros en toda la ciudad pues según datos que nos hacen llegar los mismos colonos las ganancias serían millonarias para la empresa. No podemos seguir permitiendo que las grandes empresas se sigan llenando los bolsillos a costa de las y los ciudadanos’.



Pablo Vargas manifestó que es necesario revisar y analizar todos y cada uno de los contratos que dejaron sus futuros antecesores, dio a conocer que la empresa que busca colocar los parquímetros no tiene pérdidas, pues la máquina que se coloca tiene un costo menor a los 70 mil pesos, ’en una semana recuperan la inversión, la cual es mínima y sin riesgos’.



Con clara certeza, el aspirante a ocupar Casa Rule, dijo a la población que con su voto y apoyo el próximo 18 de octubre, se podrá conocer toda la información necesaria y con ella buscar las herramientas necesarias que permitan un beneficio para la población.



El día de hoy el candidato platicó con artesanos de Pachoacan, vecinos y vecinas de la colonia Palmitas y del Centro de la ciudad.