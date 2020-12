Reviven los muertos políticos

Los tiempos de elección son los más apremiantes para los políticos, principalmente para aquellos que en un pasado no muy lejano amagaron con dejar la actividad política y refugiarse en la academia o en otras labores.



Decepcionados por el relegamiento sufrido en sus partidos o por la derrota que les endilgaron los ciudadanos en las urnas, políticos de todas las ideologías renunciaron a su militancia de años y esperaron sentados, para no cansarse la llamada de ruego de los dirigentes de los partidos para que no se marcharan a sus casas.



Simplemente eso no ocurrió jamás y ante la eventualidad de un nuevo proceso electoral decidieron reaparecer para buscar nuevas posiciones políticas. Algunos haciéndolo en los partidos en que militaron antaño y otros apareciendo con otros logos.



Para ellos lo importante es continuar pujando en la actividad política, olvidando los desprecios de que fueron objeto en su pasado reciente o el revés impuesto en las urnas, ante el poco respaldo ciudadano.



Varios de ellos decidieron refugiarse en un mismo partido, catalogado desde ya como el cementerio de los elefantes, en donde llegan esos viejos políticos (de militancia, no de edad) a pastar y buscar sacar raja de una candidatura.



Algunos de ellos aspiraron a los primeros planos políticos y ahora se conforman con las migajas de una candidatura a diputado federal, pero por la vía de la representación proporcional, ya que consideran cumplieron con su cuota de tierra.



Una de esas reapariciones es la de Ivonne Ortega Pacheco, quien hace tres años suspiraba por ser la primera candidata del PRI a la Presidencia de la República. Ella ya había pasado por dos diputaciones federales, el Senado de la república, el gobierno de Yucatán y hasta una alcaldía, por lo que consideraba que se encontraba a punto de ser la candidata presidencial del PRI, lo que no ocurrió nunca, con todo y que el propio Enrique Peña Nieto la mandó a caminar por todo el país, alimentado sus ilusiones.



El sexenio pintaba de maravillas para Ivonne, ella era una de los personajes cercanos a Peña Nieto, el que nunca le cumplió con ser presidenta del partido, ni parte de su gabinete y ni siquiera la convirtió en coordinadora de la fracción priista en la Cámara de Diputados.



Ivonne reapareció en Movimiento Ciudadano, partido al que acuden otros personajes como Armando Ríos Piter, quien también se había alejado de la actividad política, luego de no conseguir ser candidato presidencial independiente. El llamado ’Jaguar’ rechazó la candidatura del PRD al gobierno de Guerrero, donde se le consideraba favorito para la victoria y ahora buscará una candidatura a diputado federal.



Jorge Aristóteles Sandoval, dolido por la derrota del PRI en la entidad que gobernaba y en el país, decidió hacer mutis y desaparecer un tiempo, aunque reapareció en Jalisco, ante la cercanía de los comicios y reunió a su grupo, para mostrar que sigue vigente. El ex gobernador de Jalisco no define si se une a Movimiento ciudadano o continúa en el PRI, dependiendo las gestiones que hace con unos y otros para obtener canonjías.



Miguel Ángel Yunes, candidato derrotado en los pasados comicios en Veracruz, donde partió como favorito para ganar el gobierno del estado anunció su reaparición política y se encuentra dispuesto a ser candidato del PAN a la alcaldía de Boca del Río, ya que gobernó con anterioridad. Miguel Ángel haría mancuerna con su hermano Fernando, quien buscará la reelección en el ayuntamiento del puerto de Veracruz y así dominar la zona conurbada.



Salomón Chertorivski, quien ya fungió como secretario de Salud el gobierno federal en tiempos del panismo y después trabajo en el gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera, ahora es una de las joyas del Movimiento Ciudadano y es otra de sus piezas para la Cámara de Diputados.



Sin embargo, el ajonjolí de los moles es la pareja formada por Margarita Zavala Gómez del Campo y Felipe Calderón Hinojosa, la que inició con los sueños presidenciales de ella y abortaron con una candidatura independiente que no figuró, después pretendieron darle forma a un nuevo partido político que no fue avalado por las autoridades electorales y ahora mendigan por ser apoyados por uno de los partidos políticos con registro, para llegar a la Cámara de Diputados.



Como se advierte el zoológico político es bastante vasto e interesante y los actores se desdicen una y otra vez de sus dichos y solamente buscan su beneficio personal.



[email protected]