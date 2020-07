Revocan licencia a FAMSA; ahorradores serán liquidados por el IPAB

La junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a Banco Ahorro Famsa que ha sido revocada su licencia por violaciones al marco normativo y jurídico por lo que ha iniciado el proceso de liquidación.



Este martes, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a Banco Ahorro Famsa, la revocación de su licencia, debido a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios, registros indebidos en dichas operaciones, e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones normativas.



’Este acto de autoridad se da con el objetivo de proteger a los 580 mil 774 ahorradores del banco con saldo en sus cuentas. Los depósitos de los ahorradores del Banco de Ahorro Famsa están protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)’, señaló la Comisión.



Los ahorradores pueden ingresar a la página https://apps.ipab.org.mx/PCOP, o llamar al teléfono (55) 7100 0000 donde se les atenderá para que les sean resueltas todas sus dudas.



Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señaló que la situación es aislada y no es un riesgo para la estabilidad del sector financiero.



Señaló que la liquidación de Banco Ahorro Famsa no implica un rescate financiero a una institución privada o sus accionistas.



La comisión aclaró que no se usarán recursos públicos para pagar a los depositantes.



A partir de ahora, toma el control de la financiera el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para iniciar el proceso de liquidación, lo cual tendrá que hacerse oficial una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las causas de la revocación y cierre del banco. INFORMA ORIENTE