‘Revolución’: primera mujer DT de equipo profesional varonil en México

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Hace no mucho tiempo al futbol en México se llamaba ’el juego del hombre’ –como exclamaba con férrea pasión, ante el micrófono, el cronista Ángel Fernández, ya fallecido–. Paulatinamente ha dejado de ser así. Las mujeres cada vez más rompen ese paradigma. Han dejado de ser el sexo débil. Y no sólo en el terreno de juego. También en la dirección técnica de equipos femeninos, incluso, insólito, varoniles.



Pese a que hay una dosis de apertura, aún prima el machismo en el balompié nacional. Por eso loan a Ana Zavala en los medios de comunicación nacionales. Y, motivo, no falta: es la única directora técnica de un equipo varonil profesional en México.



Y se suma a sus pares que han estado en el banquillo de equipos de hombres en Brasil, Italia, Francia y Hong Kong. A sus 25 años, Ana –tras superar una depresión aguda– es actualmente directora técnica de los Delfines de Abasolo de la Tercera División Profesional (TDP).



Desde que se creó la Liga MX Femenil, reflexionó Zavala, comenzó «una revolución» en el futbol mexicano. Se abrió, aseguró, una oportunidad para «muchísimas mujeres que estamos dentro de esto y queremos trascender. Antes no se nos valoraba».



Para Ana, aún falta que los equipos confíen en el trabajo de las mujeres. Y aunque algunos clubes tienen a directoras técnicas en sus cuadros femeniles, espera que más tengan una oportunidad como la de ella y dirigir en el futbol varonil, buscar abrir paso en la Liga Premier de México, Liga de Expansión.



Y ¿por qué no?…



… Liga MX.



Admiradora de jugadores, el exportero Oswaldo Sánchez, y entrenadores como Jürgen Klopp a nivel internacional, y de Enrique Meza, Víctor Manuel Vucetich, en México, así como de Eva Espejo y Scarlett Anaya, sus estandartes en la dirección técnica femenil, hoy Zavala se enfoca en llevar lejos a sus Delfines, que tras 18 partidos los mantiene en el sexto puesto del Grupo 8 con 33 puntos, en puestos de liguilla por el ascenso.



«Ojalá mi caso sea semillero para que haya más mujeres en el futbol varonil en México. Que más equipos confíen en el trabajo de las mujeres y eso nos ayude a crecer en lo profesional y cultural como mexicanos».



Sabe que el camino es complicado. Y el ejemplo más claro fue su primer día como entrenadora: escuchó que no se permitían mujeres. Algo que con el paso del tiempo y su trabajo lo ha convertido en respeto dentro y fuera de la cancha con sus jugadores.



«El primer día que llegué al vestidor de Delfines, lo primero que escuché fue: ‘aquí no se permiten mujeres…’ no he tenido problemas de ningún tipo. Valoran mucho mi trabajo, entonces todo se ha convertido en respeto hacia mí como entrenadora del equipo».



Ana y Delfines buscan cerrar la segunda vuelta de la TDP con buenos resultados y clasificar a la Liguilla, uno de los primeros pasos que espera la lleven en un futuro a cumplir su sueño de dirigir en la Liga MX Femenil.



«Mi primer sueño era llegar a dirigir. Ahora que estoy en Delfines es un proceso. Hay que seguir creciendo. Espero llegar a cumplir mi sueño de dirigir en la Liga MX Femenil».



Ana María también está consciente que es la punta lanza de una generación de mujeres que viene pisando fuerte en el futbol mexicano, copando espacios que, antes, eran territorio prohibido.



’Tanto ha costado a la mujer llegar a estar en primeras planas y ahorita estar yo aquí es un orgullo enorme, no creo sólo para mí, sino para muchas mujeres que amamos este deporte, que a veces nos sentíamos desvaloradas. Hoy me siento más valorada que nunca en mi trabajo y en lo que estoy haciendo con Delfines de Abasolo’, compartió en entrevista con la Liga TDP.



La oportunidad de dirigir a un equipo profesional varonil llegó en un momento complicado en la desolada vida de Zavala.



Fue una alegría enorme para ella. Venía de un proceso de duelo porque acababa de perder a un familiar. Estaba deprimida. No tenía las cosas muy claras y llegó esta oportunidad.



«Entonces me abrió los ojos a lo que quería. Y dije: ‘es algo por lo que siempre he soñado, lo que siempre he luchado’ y no lo pensé. Dije: ‘pues vámonos, es una única oportunidad en la vida, hay muchas cosas que se pueden hacer otras veces’ pero ésta, yo sabía, que era la única si quería lograr el sueño y no lo dudé», comentó.



Desde pequeña, su vida ha estado ligada al futbol. Incluso, llegó a jugar en la Liga MX Femenil.



’Empecé a practicar desde muy chiquita, pero en mi casa como que no lo aceptaban. Había muchos tabúes todavía en ese tiempo. Y no me dejaban. Hasta que empezó una escuelita aquí en mi pueblo. Empecé a ir y fui la única mujer que se quedó al final de los entrenamientos.»



Comenzó a jugar con hombres. Después recibió invitaciones de la selección de Valles, Salamanca, y luego llegó a León. Estuvo en la selección de Guanajuato, jugando cuatro años. Y se acabó, temporalmente, el futbol para ella. Decidió estudiar Licenciada en Entrenamiento Deportivo.



Cuando terminó la carrera, en 2017, se anunció que iba a haber Liga Femenil.



Entonces se fijó una meta:



’Voy a estar ahí. Toda la vida he soñado con esto.’



Todo un año se la pasó entrenando. Fue a visorias. Hasta que, finalmente, se quedó en el Club León. Debutó el 11 de agosto de 2017. Jugó un año.



Ana habló del gran paso que significó la creación de la Liga MX Femenil para abrir espacios a las mujeres en el futbol nacional.



Cuando se abrió la Liga, reflexionó, cómo se empezaron a ’romper los tabúes en muchos aspectos’: en la sociedad, en todo. «Yo me acuerdo que aquí donde vivo, al principio, te veían diferente’



Recordó que ’todos decían: ‘Ana salió de aquí y va a jugar en la Liga MX’. Lo ven diferente. Pero al principio como que no les agradaba. Como a mucha gente que todavía no les gusta y hablan mal del futbol femenil’.



Pero a partir de que se convirtió en jugadora de Primera División ya las cosas han cambiado.



’Igual ahorita que soy de Liga TDP ya no me he cruzado casi con nadie que reste méritos al trabajo femenil’, aseguró.



Y, sí: se hizo el ‘milagro’.



