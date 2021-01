Ricardo Anaya buscará la candidatura a la presidencia de México para el 2024

"Agradezco la invitación de los dirigentes de mi partido (PAN) por invitarme a participar en una candidatura a la diputación federal, pero no la aceptaré porque tengo el proyecto de buscar la candidatura a la presidencia de México".



"México no aguantará otro sexenio de Morena. Desde hoy anuncio que iniciaré a recorrer el país, no seré un Político de escritorio o de oficina"



Destaco el político panista en un breve video a través de si cuenta de Twitter.



"Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar.



Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024.



¡Vendrán tiempos mejores!