Ricardo Bours Castelo va por cierre de precampaña

Por Sonora hasta donde tope

Ricardo Bours Castelo encabeza el movimiento naranja para precandidato a la gobernatura de Sonora, a su vez recorrió la Sierra del municipio de Yécora terminando así el recorrido de precampaña.

Con el frío que acoge en la región no fue impedimento para Ricardo Bours debido a que la gente le entregó su calor, la estructura del movimiento junto con los simpatizantes, el aspirante recorrió las calles, la plaza y aserraderos locales para ver el proceso y la producción diciendo así que; "Los Sonorenses estamos hechos a las regiones, ¿Qué sería de los habitantes locales si no quisieran trabajar por el fuerte frío?".

"No nos rajamos, eso es lo que nos motiva y nos impulsa y por eso tenemos que trabajar" añadió Ricardo Bours.

Como dato curioso Ricardo Bours Castelo recibió de los simpatizantes encargados del museo costumbrista del municipio de Rosario Tesopaco un documento datado de 1922 perteneciente al abuelo del precandidato "Don Epiridión Castelo" originario de dicho municipio, siendo reconocido por haber desarrollado la región e impulsar empleos en la zona.

Más tarde el movimiento ciudadano en grupos reducidos se reunieron con Ricardo Bours para comer una tradicional barbacoa al estilo de la región.

Al finalizar la jornada del sábado 16 de enero de 2021 que une a sonora y sonorenses liderada por Ricardo Bours se dirigió a Quiriego, en el lugar se reunieron con el contingente alrededor de 50 automóviles tripulados por sus simpatizantes que le dieron una bienvenida calurosa al precandidato