Ricardo Casares está conectado a un tanque de oxígeno por COVID-19

El presentador Ricardo Casares, integrante de Venga la alegría, compartió una fotografía en Twitter que alarmó a sus seguidores, pues aparecía conectado a un tanque de oxígeno, en medio de su lucha contra el COVID-19.



El miércoles, el conductor subió la foto de su rostro en blanco y negro en donde se le veía un tanto demacrado y conectado al tanque.



Ricardo quiso compartir en redes sociales un mensaje para pedir a la gente el uso del cubrebocas.



’Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate’, señaló.



Su publicación se llenó de cientos de mensajes deseándole una pronta recuperación y es que la semana pasada se supo que Casares fue otro de los presentadores de Venga la alegría con el virus.





Fue el pasado lunes 27 de julio que Casares confirmó haber dado positivo a la prueba de COVID-19.



Lo hizo durante un enlace en vivo en la sección de espectáculos de ’La Chicuela’. Dijo que sus síntomas comenzaron el sábado anterior, cuando presentó dolores.



Al principio, el ex integrante de Ventaneando pensó que su malestar se debía a haber dormido en una mala posición, pero con el paso de los días descubrió que se trataba de coronavirus.



Horacio Villalobos, su compañero, le preguntó cómo se sentía y Ricardo explicó que era como una ’gripa’. En ese momento destacó que no le había faltado el aire.



Ola de contagios



Venga la alegría ha sido el programa más afectado por el COVID-19 en la televisión abierta mexicana.



Los contagios comenzaron el pasado marzo con Patricio Borghetti, quien solo presentó pérdida del sentido del olfato y gusto como síntoma, y después de unos días en cuarentena volvió a su trabajo.



Pero en semanas recientes los contagios se han disparado al interior de la emisión de TV Azteca.



Primero fue Kristal Silva quien dio positivo, luego fue ’El Capi’ Pérez (quien por cierto esta semana se reincorporó al programa) y un día después se supo del contagio de Flor Rubio, quien aún está en cuarentena.



’Fui positiva ante esta enfermedad, estoy bien, los síntomas son leves y lo principal es salir adelante’, comentó Flor en un enlace desde su casa. Ya en Twitter agradeció a la gente por sus mensajes de apoyo.



En el caso de ’El Capi’, el comediante se aisló unos días en su casa, desde donde también hacía enlaces en vivo, incluidos algunos con su personaje de ’Margarita de Recursos Humanos’.



Mientras que Brandon Peniche explicó que se había realizado un par de pruebas anteriormente que salieron negativas, sin embargo, días después se empezó a sentir mal y por eso se realizó una nueva prueba que dio positivo.



El pasado 9 de julio Brandon usó un espacio en la emisión para aclarar las versiones sobre su salud. Explicó que el jueves anterior, por protocolo de seguridad, toda la producción de Venga la alegría se hizo una prueba de sangre. ’Me salió un falso positivo o un positivo que estaba creando anticuerpos’, comentó Brandon, quien también dijo que se había estado sintiendo mal. Pero el 20 de julio se supo que estaba contagiado, al igual que otros de sus compañeros de la emisión.