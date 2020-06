Ricardo Monreal exige al bloque opositor no caer en actos ilícitos ni en la confrontación violenta.



Asegura que, de acudir a la guerra sucia, difamatoria y a las fake news, se desviará y pervertirá el propósito democrático.



Ante la denuncia del Presidente de la República sobre la existencia de un Bloque Opositor Amplio para debilitar a Morena, Ricardo Monreal urgió a vigilar de manera escrupulosa que no se plantee la comisión de actos ilícitos o conductas antijurídicas y se evite la polarización, la confrontación violenta y la profundización del odio clasista y el rencor.



A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado resaltó la existencia de redes y grupos que actúan estratégica y sistemáticamente para descalificar al gobierno y la elaboración de plataformas que parten de la falsedad.

El senador señaló que la oposición no debe acudir a la guerra sucia, difamatoria, a las fake news o a Deep fakes que constituyen la infodemia, un proceso que de caer en el desviaría y pervertiría el propósito democrático.



Aseguró que todos los movimientos sociales que se han constituido lo hacen amparados en el derecho de asociación y de agrupación. “La agrupación de intereses de grupos políticos, empresariales, de comunicadores y líderes de opinión, entre otros, es lógico y entendible”, apuntó.



Detalló que en la pluralidad de la sociedad hay quienes comparten las ideas de la Cuarta Transformación y del cambio de régimen iniciado por el actual gobierno, pero también hay sectores, agrupaciones y personas que no están de acuerdo con la forma de conducir del gobierno.



Afirmó que la lucha política electoral por la renovación de la Cámara de Diputados Federal en su totalidad, de 15 gubernaturas, de presidencias municipales y congresos locales, que en su conjunto sumarían casi 4,000 puestos de elección popular, ha iniciado demasiado rápido.



La de 2021 será la elección más grande de México, puntualizó, “por lo que es de esperar una gran dinámica y confrontación de ideas, ya que se postularán plataformas, idearios y principios de los distintos sectores de la población”.



Monreal Ávila aseguró que por vez primera en la historia de México se respetará el voto escrupulosamente. Agregó que el robo de votos y las operaciones que degeneraban la voluntad democrática o en las que se usaban recursos públicos para beneficiar a un partido o candidato no tienen lugar en el cambio de régimen.



Dijo que al Instituto Nacional Electoral le corresponde investigar las conductas señaladas por el titular del Ejecutivo y al país le convendría abrir un compás de tiempo que permita llegar a una tregua política para esperar a que lleguen los comicios de 2021. “Solo así la democracia en México será fortalecida y la voluntad popular respetada”, sentenció.