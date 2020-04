Ricardo Montaner y el coronavirus: ’Esto también pasará’

Miami. 18 marzo, 2020.



’¡La Gloria de Dios!’… Tal vez en este momento veas el nombre de Ricardo Montaner y empieces a ’tararear’ la letra de esta famosa canción (o quizás otras).



Es que se trata de una voz más que conocida en América Latina. Ricardo Montaner es sinónimo de música, alegría, pero también de mensajes positivos muchas veces cargados de fe a raíz de sus creencias religiosas.





Lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia del Covid-19 no fue la excepción. Y una vez más Montaner se ha estado expresando a través de sus redes sociales.



Recientemente señaló:



’En casa ,todos juntos …como hacía tiempo no podíamos …parece mentira ,pero de una situación nada agradable ,podemos sacar cosas buenas … hace varios días venimos teniendo esas conversaciones ricas en sustancia … escuchar a mis hijos ya crecidos y saber todo lo que piensan es una cosa hermosa … @marlenesalome y yo ,rescatando planes que habíamos sustituido por la vorágine del ir y venir constante,como las largas charlas y el buen café en familia’



Efectivamente, Montaner, desde Miami (EEUU) ha estado revalorizando los aspectos positivos de tener que quedarse en casa, entre otras cosas lo bello de la vida en familia y conversaciones que muchas veces quedan sin concretarse (de esas charlas intensas y con sustancia).



Pero los mensajes fueron más allá y prosiguió con otras reflexiones espirituales:



’Mientras lees , estoy orando por ti y tu salud…por tu fe y tu bienestar … porque aprovechemos este evento para reconciliarnos con la intimidad con Dios y con la comunicación entre la familia…



»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino par