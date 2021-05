Ricardo Taja cerca de los acapulqueños; firma 40 compromisos en sólo 10 días

En menos de 10 días de campaña por la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, candidato de la coalición PRI- PRD ha firmado más de 40 compromisos con las familias acapulqueñas, de más de un centenar a los que se comprometerá durante su campaña.



Taja Ramírez ha recorrido más de 20 colonias de la zona urbana y rural de Acapulco, muchas de ellas con alto grado de marginación y pobreza, con el firme compromiso de llevar las propuestas cambiarán las condiciones de vida de la población.



En cada colonia, caminando y saludando de frente, Taja Ramírez ha presentado sus compromisos de campaña, siendo el ’borrón y cuenta nueva’ en los pagos de agua y predial, su principal propuesta para darles a los ciudadanos del municipio un respiro económico en los adeudos por estos rubros tan sensibles; en gran parte por los estragos originados por la pandemia por la Covid-19.



El candidato de la coalición PRI-PRD, todos los días ha recorrido calles y avenidas del municipio, tocando puerta por puerta plantear su visión de gobierno y escuchar las necesidades de la población.



En colonias como Colosio, Coloso, Frontera, Renacimiento, Praderas de Costa Azul, Palma Sola, Santa Cruz, Morelos, Maria de la O, La Fabrica, Aguas Blancas, Unidos por Guerrero, Alta Sinaí y Sinaí, El Morro, Barranca de La Laja, La Laja, Alianza Popular y Garita, entre otras, anunció y firmó parte de sus compromisos: como el realizar audiencias ciudadanas, entregar licencias de negocios gratuitas, reactivar el programa de ’Tortibonos’, colocar luminarias, mejorar el servicio de recolección de basura, la regularización de las tierras en todo Acapulco, rescatar al campo en coordinación con el gobierno estatal así como la construcción de un C5 para mejorar la problemática de inseguridad.



También, la instalación de cámaras en las principales avenidas, mejorar las corporaciones policíacas, remodelar de manera integral los principales mercados del puerto, los lavaderos públicos; techumbres para parques y espacios deportivos como en la Fábrica, así como implementar el programa de vivienda digna.



Durante su paso por las comunidades San Agustín, Dos Arroyos y Agua Caliente, Ricardo Taja Ramírez anunció la implementacion de la "TarjeTaja’ en apoyo a las jefas de familia, asegurando con determinación que los ciudadanos no volverán a pagar una sola pipa de agua, y que el vital líquido les llegará a como dé lugar en sus hogares, se comprometió en la pavimentación de sus calles y realizar dos obras magnas por año en Acapulco de impacto para toda la población.



Al reunirse con la clase trabajadora para conmemorar el día del trabajo, Ricardo Taja arropado por la CTM, aseguró que luchará por los intereses de la clase trabajadora y anunció que será el promotor de la inversión y el turismo.



En el arranque de campaña se comprometió a que no habrá más descargas de aguas negras y rodeado de toda la bancada del PRI y del PRD, aseguró que será el mejor amigo del Presidente de la Republica y él sí le rendirá buenas cuentas al igual que a los acapulqueños, ya que así como se parte el alma por su familia, hará lo mismo por todas las familias de Acapulco.



Desde un inicio, en el Asta Bandera reunido con transportistas, anunció que la colonia del transportista será una realidad; Taja Ramírez dijo que habrá un 30 por ciento de descuento en licencias de conducir a transportistas, en los tres primeros meses del año, y la constante ha sido señalar que los servicios públicos se harán eficientes, lo que no ha sido con el actual gobierno municipal de Morena.



Pero fue en su primera actividad mañanera de esta campaña donde cobijado por deportistas en Sinfonía del mar, anunció los 10 compromisos por el deporte en Acapulco, que tendrá el mayor presupuesto de la historia.



Destacando, la construcción de tres polideportivos, un centro acuático de alto rendimiento, creación de escuelas y centros deportivos, becas y atracción de pretemporadas de equipos nacionales e internacionales que de igual forma atraerá mas turismo e inversión al municipio.