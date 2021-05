Ricardo Taja será ’el mejor amigo del Presidente’

"Trabajaré de la mano del Presidente de la República, seré el mejor amigo del Presidente la República, porque nosotros necesitamos, obligatoriamente Acapulco y Guerrero, del apoyo de la Federación. No podemos salir adelante, si no es con el apoyo de la Federación aseguró Taja Ramírez.



"Sin duda al Presidente le falló Morena, Morena está hundiendo al Presidente en toda la República, así lo veo, y aquí en Acapulco", sentencia el candidato de la alianza PRI-PRD.



Del relevo orquestado por Félix Salgado Macedonio para la candidatura a Gobernador de Guerrero, Taja señala también al partido y no a los jugadores, entra los que figuran la morenista Abelina López.



"Aquí realmente estamos peleando más contra la marca Morena, más que contra los actores, creo que los actores son de poco perfil y creo que nosotros seguimos hoy nuestras luchas contra el partido Morena, que sin duda ha tenido una baja muy importante".



Sobre Adela Román, la Presidenta Municipal que llegó con Morena y deja el cargo este año, el candidato priista es contundente: tacha a su Gobierno como el peor de la historia del puerto.



"Hoy Acapulco es la ciudad más sucia, es la ciudad que tiene el peor organismo del agua potable en todo el País, es el peor de todo el País, con todo y aparte de que la gente en plena pandemia se quedó sin empleo, cerraron sus negocios, pues no tiene ni para bañarse y lavarse las manos", critica.



"Acapulco se encuentra en penumbras, también las colonias están a obscuras. La inseguridad se siente y se siente fuerte", y redobla "Acapulco lleva cuatro Secretarios de Seguridad Pública y por eso la seguridad está muy mal. No hay un circuito de cámaras en toda la franja turística, ni en las colonias más importantes".



A juicio del aspirante en esta elección y la de su colega Mario Moreno a nivel Gubernatura saldrán a relucir estructuras, de las que el PRI y el PRD están dependiendo, que Morena no ha consolidado en muchas partes.



"Es un movimiento que nunca lo han consolidado. Ves hoy la confrontación de Muñoz Ledo con Mario Delgado, señalamientos entre todos, creo que es peor que lo que se vivió en algún momento cuando el PRD tuvo muchos problemas". Taja compite contra Alejandro Carabias, del PVEM; Luisa Fontova, del PAN, Ramiro Solorio Almazán, de Movimiento Ciudadano; José Alberto Alonso, con Fuerza por México; Patricia Manzano Reséndiz, de RSP; Igor Aguirre, del PT y Mauricio Legarreta, con Encuentro Solidario.