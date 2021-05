Ricardo Taja y Mario Moreno pisan fuerte en Calzada Pie de la Cuesta

La tarde de este miércoles ciudadanos de Calzada Pie de la Cuesta y de Hogar Moderno recibieron de forma muy fraternal a los candidatos de la coalición PRI - PRD, Mario Moreno Arcos para la gubernatura y Ricardo Taja para la presidencia municipal, los cuales visitaron casa por casa y negocio por negocio a los ciudadanos para escuchar sus problemáticas, recibir su apoyo y comprometerse a dar pronta solución a sus afectaciones.



Al recorrido los acompañó las candidatas a diputaciones federal y local por el distrito 4 Edilma Galeana y Sheila Soto y el síndico Javier Solorio Almazán



Posterior al recorrido no es candidata realizado un mitin en la ex jurisdicción sanitaria ubicada en Hogar Moderno, desde donde el candidato a la alcaldía de Acapulco Ricardo taja un mensaje sobre sus propuestas de campaña: Quiero agradecer a los vecinos que hicieron uso de la palabra y reiterarles el compromiso que tenemos los cuatro candidatos, para decirles que ya no va a pasar lo que pasa hoy en la que el municipio va a caminar por una carretera diferente al estado y a la federación porque vamos a trabajar de la mano Andrés Manuel y de la mano del gobernador porque con nosotros les va a ir bien a Guerrero y le va a ir muy bien Acapulco", expresó.



Entre sus propuestas se encuentran nunca más tener a políticos en Capama: "Nunca más un político en CAPAMA, solo habrá técnicos capacitados, CAPAMA no volverá a ser la caja grande de los presidentes municipales. Vamos hacer una mezcla de recursos para rescatar CAPAMA y solo tendremos gente honesta y comprometida".



El candidato anunció también el rescate de la dirección de Salud Municipal y en coordinación con el estado, se abastecerá de medicamentos para contrarrestar el daño provocado por el gobierno de Morena al quitar el seguro popular.



Por su parte, Mario Moreno Arcos, se comprometió con Ricardo Taja en darle un trato preferencial Acapulco para poder rescatar a la joya de la corona que es Acapulco, señaló.