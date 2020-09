Riegan limones en bulevar de Acapulco para denunciar falta de apoyo, culpan a Álvaro Burgos Barrera

www.guerrerohabla.com





ACAPULCO, Gro., 24 de septiembre de 2020.- Productores de limón exigieron a las autoridades estatales que los apoyen con un recurso etiquetado para el sector, ya que van dos años que no se los entregan.



A las 10 de la mañana, unos 20 productores llegaron a la procesadora Agroindustrias del Sur, ubicada en el poblado La Sabana de Acapulco y como es costumbre de sus movilizaciones, regaron diversas arpillas de limón sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.



El presidente del Consejo Estatal del Limón, Feliciano Molina Dircio, dijo que desde hace cuatro años que no abre la procesadora, misma que les daba dos millones de pesos destinados a comprarles el fruto que producen.



Agregó que esta situación afecta a 4 mil productores en todo el estado, 2 mil de ellos en Acapulco. Al preguntarle por qué desperdician los limones en vez de buscar otros canales para venderlos, justificó que el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, quien asegura es quien debe encontrarles nichos de mercado, ’brilla por su ausencia’, ya que nunca ha tenido acercamiento con los limoneros. Acusó que Burgos Barrera es el culpable de que la producción de limón se pierda por no entregar el dinero destinado para comprar su producto. Puntualizó que si no les quieren dar el recurso, al menos les entreguen la fábrica para que ellos puedan trabajarla, o que les den herramientas para sus tierras.



Fuente: Quadratín