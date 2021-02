Riesgo de que futbol mexicano ’nunca crecerá’, pese a subtítulo de Tigres en Mundialito

+ Es necesario buscar más roce internacional, señala el ex federativo, en referencia a las copas Libertadores y América



+Sugiere volver a los torneos largos



+André-Pierre Gignac lamenta críticas a felinos tras el Mundialito



+’El peor enemigo del mexicano es el mexicano’, escribe en redes sociales



+Quedó demostrado que el verdadero lastre en Liga Mx no son los jugadores, sino los dueños del balón



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Quedó demostrado, con el subtítulo obtenido por Tigres en el Mundial de Clubes de Qatar, que en verdadero lastre que mantiene anclado al futbol mexicano en un mar de mediocridad, son los zares del balón, no los jugadores. Por eso, Rafael Lebrija, ex presidente de la Primera División –ahora Liga Mx– consideró que ese logro tiene que ser ’un parteaguas’.



Y debe servir, argumentó desde su reconocida autoridad moral, para que los directivos se ’den cuenta de la importancia’ del roce internacional y ’hagan todo lo posible por tenerlo’.



De lo contrario, alertó, lacónico, el también ex directivo del Toluca y Chivas:



’El futbol mexicano nunca crecerá.’



Aunque aplaudió el desempeño del conjunto regiomontano en dicho certamen, al decir que hizo un digno papel y representó muy bien al balompié nacional, indicó que en la final, disputada el pasado jueves que perdió 0-1 ante el Bayern Múnich, sí se notó esa ’falta de experiencia’ para enfrentar este tipo de encuentros «tan importantes».



En ese sentido, subrayó que ’México debe buscar la forma de participar en todos los torneos posibles. Hablando a nivel de clubes, ya no estamos en la Libertadores, tampoco en la Copa América. Y en la Liga Mx no hay ascenso ni descenso –que es un error total desde cualquier punto de vista–, entonces, sin todo eso, ¿cómo esperan que haya más desarrollo en nuestro futbol?’



Ante este desalentador panorama, sugirió que las autoridades del balompié nacional ’tienen que considerar seriamente hacer una recalendarización, pues se deben tener más fechas disponibles para poder participar en diversos torneos.’



Actualmente, detalló, con el sistema de competencia, los clubes mexicanos no pueden asistir a otros certámenes de renombre. Porque tienen que cumplir con dos torneos y ’una copita que se juegan al aventón, lo cual les deja buen dinero, pero no aporta nada en lo deportivo.’



Abundó:



’Se debe reprogramar y hacer un solo campeonato largo, si quieren con liguilla. Pero que permita a los equipos ir por lo menos a las competencias de la Conmebol. Pues así como está el calendario, no hay espacio para que el futbol mexicano pueda mostrarse y los jugadores se fogueen, es algo que necesitan para crecer. Es complicado, pero hay que recapacitar y tomar el camino correcto’.



El ex directivo también destacó que lo hecho por Tigres en el Mundialito "es algo histórico" en el balompié local, pues va a "ayudar mucho" para "inspirar" sobre todo a los jóvenes.



’A quienes, yo he insistido mucho, se les debe brindar la oportunidad. Y no traer a tanto extranjero. Claro, a menos que sean como André-Pierre Gignac, quien es un jugadorazo y ha demostrado cada vez que se para en la cancha la clase de futbolista que es, los chavos tienen que aprender de gente como él’.



Estimó que el reciente logro de los felinos también se debe a la continuidad de su entrenador, Ricardo Tuca Ferretti, ’quien ha demostrado que las puede todas, es uno de los mejores técnicos de México y, seguramente, pasará a la historia.’



Recordó que cuando estuvo en el Toluca, lo tenía como técnico. ’Y era extraordinario. Le dimos la oportunidad y lamentablemente salió por otros motivos; tuvo problemas con un jugador, (José Saturnino) Cardozo, con amenazas y todo. Estuvo muy grave y se fue. Pero resultó ser un gran timonel’.



Y lo elogió:



’Me da mucho gusto por él. Pues es una persona que sabe su negocio y que tiene buen trato’, aunque aparente lo contrario.



’Para tener un buen equipo se necesita continuidad, como la ha tenido el Tuca en Tigres. Y eso es algo que deberían aprender los demás equipos, los cuales cambian a cada rato de técnico’.



En tanto, Tigres regresó ayer a Monterrey y tomará unos días de descanso para después prepararse para su siguiente duelo en la Liga Mx, el miércoles ante Cruz Azul.



Tras su llegada, Gignac publicó en sus redes sociales un mensaje en el que lamentó los comentarios negativos hacia el conjunto auriauzul, luego de perder en la final del Mundial de Clubes:



’¡El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano! ¡Sintiéndome mexicano me da tristeza! ¡Cambiemos el chip! ¡Todos hacia el mismo rumbo! ¡Crecemos juntos ante el mundo!’



Arengó el delantero francés, quien anotó tres goles en el Mundial de Clubes:



’Disfruten, raza. ¡Prometo mejorar también! ¡Bendiciones para todos!’



(Con información del diario La Jornada)