Riesgo de "rebrotes" de Covid entre ferrocarrileros

Que siempre si habrá recuento en Cosalá, Sinaloa

+INFONAVIT mantiene apoyos a derechohabientes



CIUDAD DE MEXICO a 13 de septiembre del 2020.-Secretarios Generales de las 39 secciones en el país que conforma el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, denunciaron que las empresas Ferromex y Ferrosur han suspendido, sin razón alguna, los programas permanentes de sanitización en las áreas de trabajo, con lo que se pone en riesgo la salud de miles de empleados en todo el Sistema Ferroviario Nacional.

Explicaron que esta situación se vive no solo en las terminales y puntos de intercambio, sino además en talleres y oficinas administrativas, pese a que la emergencia sanitaria continúa.

"Los trabajadores de vía, oficinas, maquinistas y talleres, han denunciado los abusos y amenazas de los "oficiales" de las empresas, quienes están violando los acuerdos alcanzados sobre las medidas de seguridad e higiene, acordadas entre el STFRM y esas empresas", explicaron.

Los secretarios generales de las distintas secciones adelantaron que el líder nacional del STFRM, Víctor Flores Morales atiende ya esta situación y buscará se respeten totalmente los acuerdos alcanzados durante las reuniones llevadas a cabo ante la representación de Ferromex y Ferrosur, sobre la urgente necesidad de brindar a los trabajadores ferrocarrileros, condiciones de seguridad e higiene.

Al respecto, el Secretario Nacional del STFRM, Víctor Flores Morales recordó que "blindar" la salud de los trabajadores ferrocarrileros es una firme exigencia, pues no se debe olvidar que la industria ferroviaria es una "actividad esencial" para la economía nacional.



Flores Morales recordó que el pasado 24 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud, ordenamiento que las empresas arriba citadas se niegan a llevar a cabo….

SINDICATO MINERO ANUNCIA RECUENTO EN COSALA, SIN.

El Sindicato de Trabajadores Mineros que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia publicó en redes sociales que el próximo jueves 17 de septiembre, en Mazatlán, Sinaloa se efectuara el recuento de los trabajadores de la Mina de Cosala, bajo la supervisión de autoridades federales.

Los seguidores del senador por Morena, señalan que de un acto de justicia, pese a la campaña mediática negativa en contra del Sindicato Minero que realizaron.

Destacan que a pesar de las maniobras ilegales de los sindicatos blancos la Secretaría del Trabajo escuchó las demandas de los obreros y cumplió con su función para solicitar la prueba de recuento donde cada trabajador y trabajadora de Cosalá podrán elegir libremente de manera directa y secreta a qué sindicato al que quieren pertenecer.

Por su parte el dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que la empresa canadiense Americas Gold and Silver viola la ley y pasa por encima de los derechos de los trabajadores que laboran en la mina de Cosalá e incluso ha recurrido a amenazas, chantajes y despidos con la finalidad de impedir que salgan de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Dijo que los mineros están en huelga desde el pasado 26 de enero y exigen salarios dignos, condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y el derecho a elegir libremente a su representación sindical. Sin embargo, la empresa ha acudido a todo tipo de maniobras y presiones con el propósito de que sigan en la CTM, que no los defendía ni representaba, sino que los mantenía sometidos, en algunos casos en condiciones infrahumanas.

Rechazó las recientes declaraciones de Darren Blasutti, directivo de Americas Gold and Silver, en las que acusa al Sindicato Minero de extorsionar a la empresa y al personal de Cosalá para lograr afiliarlos. Es una calumnia y no descarto emprender acciones legales, porque esa empresa extranjera presiona para que no se lleve a cabo el recuento y los mineros sigan con un contrato de protección que administra el cetemista Javier Villarreal.

Explicó que desde el año pasado los trabajadores de la mina Cosalá, en Sinaloa, pidieron ingresar al Sindicato Minero, hartos de los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo en que los mantienen. El 93 por ciento del personal presentó formalmente su solicitud para integrarse al organismo que encabezo, con esa mayoría solicité la titularidad, pero la empresa acudió a la represión y despidió a todos los integrantes del comité cetemista.

Ante ello, se formó la sección 333 del Sindicato Minero, que obtuvo la toma de nota e inició el proceso legal, pero la empresa, recalcó Gómez Urrutia, ha hecho todo lo posible por evitar, hasta en cinco ocasiones, que se lleve a cabo el recuento, con todo tipo de pretextos. Sin embargo, luego de diversas denuncias, el jueves pasado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) fijó fecha para ese recuento, que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre.

Por su parte representantes cetemistas han dicho que cuenta con la mayoría para poner en su lugar al grupo de Napoleon Gómez Urrutia, quien a toda costa se quiere quedar con un contrato colectivo que no le pertenece…..

INFONAVIT SEGUIRÁ APOYANDO A LOS TRABAJADORES CON SOLUCIONES DE PAGO A LA MEDIDA

Para seguir apoyando a las y los trabajadores en la conservación de su patrimonio, una vez concluido el periodo de recepción de solicitudes para acceder a las medidas de protección ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pone al alcance de sus acreditados una serie de soluciones que reconocen la voluntad de pago.

Los acreditados beneficiados con el Seguro de Desempleo, prórrogas sin intereses o la combinación de ambas medidas, deberán retomar sus pagos entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, dependiendo del inicio de la aplicación y de la renovación (cuando aplique) del beneficio al que tuvieron acceso.

Sin embargo, algunos de los acreditados podrían continuar en situación de desempleo o haber iniciado una relación laboral con un ingreso menor al que tenían antes de la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, el nuevo modelo de cobranza social implementado por la actual administración pone al alcance de los acreditados las siguientes soluciones de pago, con la finalidad de ayudarlos a preservar su principal patrimonio, la vivienda:

Fondo de Protección de Pagos. Es un fondo que se conforma con las aportaciones que se integran de los créditos originados a partir de enero de 2009, equivalente al 2% de su pago mensual, que ya está incluido en el descuento por nómina. Durante seis meses el Instituto completa la mensualidad del crédito, sujeto a una aportación realizada por el acreditado del 10% sobre el factor REA (Régimen Extraordinario de Amortización) más las comisiones correspondientes. Aplica para créditos originados a partir de enero de 2009. Este beneficio se puede obtener durante 6 meses cada 5 años.

Solución a Tu Medida. Ante una disminución de ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se otorga una reducción temporal en el factor de pago (con un complemento de pago a cargo del Infonavit). Este beneficio es renovable por las veces que el acreditado lo necesita. Aplica a créditos originados en VSM y en pesos entre 2014 y 2017.

Dictamen de Capacidad de Pago. Ante una disminución de ingresos por parte del acreditado, durante 12 meses se ofrece una reducción temporal en el factor de pago tomando como base el ingreso y gasto del trabajador. Aplica a todos los créditos originados en VSM a través de un convenio privado.

Borrón y Cuenta Nueva. Por situaciones de pérdida de empleo o incapacidad de pago, cuando los acreditados acumulan pagos omisos que no requieren de una reestructura o un apoyo especial por parte del Infonavit, se ofrece la capitalización de los omisos del crédito en el saldo insoluto del financiamiento.

Estudio Socioeconómico. Ante cualquier situación en la cual el acreditado quede económicamente vulnerable por problemas de salud o económicos, se ofrece este beneficio que contempla una reducción en el factor de pago hasta el monto que el acreditado pueda pagar con base en la elaboración de un Estudio Socioeconómico y autorización del Delegado Regional. Aplica para todos los acreditados, con financiamientos denominados en VSM o pesos.

Apoyo para Pensionados y Jubilados. Ante la jubilación del acreditado, se ofrece la sustitución del último salario registrado como base de pago del acreditado, por el monto de su pensión. Solo aplica a créditos en VSM y está condicionado al pago mensual.

Apoyo por Paro Técnico. Consiste en una reducción del 25% del pago mensual, por un periodo de hasta 12 meses, en caso de que la empresa en la que labore el acreditado se encuentre en paro técnico. Aplica en todos los créditos originados en VSM, a todos los acreditados que pagan bajo el Régimen Ordinario de Amortización (ROA) y con factor de pago fijo.

Para acceder a estos beneficios, el Infonavit, a través de las Agencias de Soluciones, contactará a las y los trabajadores que aún no recuperan su empleo y que tuvieron acceso a alguna de las medidas de protección implementadas ante la emergencia sanitaria para ofrecer las distintas soluciones de pago, en línea con el esquema de Cobranza Social.

Los acreditados que recuperaron su empleo y aún enfrenten dificultades para pagar su crédito, podrán tener acceso a las soluciones de pago que el Infonavit ofrece, a través del portal institucional (portalmx.infonavit.org.mx) en la ruta Inicio>Derechohabientes>Tengo un crédito>Soluciones para ti. También pueden comunicarse a Infonatel (800 008 3900), para recibir asesoría.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado…

([email protected])