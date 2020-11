Riesgoso festejo religioso del 12 de diciembre

Tanto la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) como la Rectoría de la Basílica de Guadalupe, ya tiene sus propuesta para que los próximos días 11 y 12 de diciembre se abra el templo mariano para que los fieles celebren el Día de la Virgen, mediante una serie de medidas sanitarias a fin de evitar mayores contagios de coronavirus.

De acuerdo con la CEM la basílica se mantendrá abierta pero con accesos controlados y mediante una fila con sana distancia, la cual avanzará para observar a la Virgen de Guadalupe en el interior del recinto pero sin detenerse, en lo cual coincide con el rector Salvador Martínez Ávila aunque éste advirtió que de retornarse al color rojo en el semáforo epidemiológico, entonces se cancelaría esta propuesta.

Ambas instancias religiosas coinciden en su llamado para que las arquidiócesis no promuevan peregrinaciones ni reuniones de creyentes, sino celebraciones en casa, barrios o ls iglesias a las que acostumbran adquirir, ya que en la Basílica se cancelarán misas ni se cantarán las mañanitas, pero se informó que se realizará una transmisión en vivo en el portal electrónico de la Virgen de Guadalupe.

El rector Martínez Ávila puntualizó que los feligreses acudan antes del 12 de diciembre para llevar veladores, las cuales se encenderán la fecha del festejo, en caso de llevar ramos, se utilizarán para elaborar tapetes con flores secas o, también acudir en fechas posteriores, recomendablemente hasta enero del próximo año.

Téngase presente que el año pasado se calculó que fueron al templo mariano nueve millones 800 mil personas, y si tan sólo acude 10% de esa cifra, serían casi un millón de fieles, considerable cantidad para ser controlada y evitar el contacto personal entre los peregrinos, sin omitir que muchos acostumbrar pernoctar en el amplio atrio.

Recuérdese que el pasado 28 de octubre y a pesar de los exhortos de autoridades eclesiásticas y capitalinas para no acudir a la iglesia de San Hipólito miles de feligreses ignoraron los llamados y no solo acudieron a festejar a San Judas Tadeo, sino que también presionaron para que el templo fuera abierto, sin cuidar las medidas sanitarias recomendadas.

Si bien esas son las propuestas de autoridades religiosas, falta conocer la decisión del gobierno de la Ciudad de México, quienes tendrán la última palabra para definir qué sucederá en la Basílica de Guadalupe para evitar la propagación del coronavirus, pero resultará difícil de convencer a las personas a que no acudan a festejar a la Virgen como lo hacen año con año.





Alebrijes en Cuadratines

Futuro de las vacunas

Adrián Chavarría Espinosa

[email protected]

En los últimos días, como si fuera competencia deportiva, varias empresas farmacéuticas disputan desarrollar la mejor vacuna contra Covid-19, lo que ha alentado a cuchas personas creer que en relativamente pocas semanas ya estará disponible para ser aplicada masivamente para terminar la pesadilla de la pandemia y retomar el antiguo tipo de vida social.

Lamentablemente, a pesar de esos deseos, por múltiples razones faltará mucho tiempo para alcanzar el propósito de que por fin exista una protección masiva y efectiva. En primer lugar aprobar las tres etapas de pruebas en personas y son varias las que registran sensibles avances para ser aprobadas por las autoridades médicas, iniciar su producción masiva y organizar su distribución a nivel mundial para su aplicación en las personas.

Por ejemplo, en el caso de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer junto con su socio alemán Biontech, los resultados de la fase 3 de sus ensayos clínicos han mostrado tener una efectividad del 95%, incluso protege a personas mayores.

Ahora planean presentar en una solicitud de autorización de emergencia de la vacuna en Estados Unidos, aunque tiene un factor en contra: necesita mantenerse en una temperatura de entre menos 70 y 80 grados celsius, lo que no permite su fácil manejo o transportación porque ni consultorios médicos, farmacias, laboratorios estatales o medios de transporte cuentan con congeladores adecuados que lleguen a temperaturas tan bajas,

Sin embargo, Biontech ya trabaja en una fórmula para su vacuna que permitiría enviarla a temperatura ambiente, según anunció el presidente ejecutivo Uğur Şahin a Frederik Pleitgen de CNN en una entrevista exclusiva. Agregó que de esa forma se facilitaría su manejo, sin embargo no hay plazo determinado para lograr ese avance.

En el caso de la vacuna experimental de AstraZeneca, desarrollada junto con investigadores de la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña, parece funcionar de manera segura en adultos mayores, pues genera una respuesta inmune igual de fuerte que en los más jóvenes, de acuerdo con investigadores británicos.

Por el momento ya se prueba en ensayos clínicos de la Fase 3 en todo el mundo, última etapa antes de buscar la aprobación regulatoria, por lo que se espera que los resultados que mostrarían su eficacia serían publicados por AstraZeneca antes de Navidad

Otra vacuna es la china desarrollada por Cansino Biologics, reportó que registra una efectividad del 95% y se desarrolla en su fase III de estudios clínicos, incluso se aplica en ocho entidades de nuestro país: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Quintana Roo, donde se aplicarán 15 mil dosis en el mismo número de voluntarios, donde hasta el momento no se han reportado contratiempos.

Respecto a la vacuna Sputnik V, impulsada por el gobierno de Rusia, la Organización Mundial de la Salud reveló que mantiene contacto con sus creadores en espera de los resultados de la fase 3 de sus ensayos, ya que en sus dos primeras etapas demostró tener una eficacia del 92% para otorgar su aval y emitir su permiso para su distribución mundial.

Incluso Vladimir Putin, presidente de Rusia, reveló que una segunda vacuna rusa, llamada ’EpiVac Corona’, creada por un centro científico en Novosibirsk, también está lista y que, además, una tercera vacuna se encuentra en avance.

Por todo lo anterior, se establece que si bien no tardará en que alguna o varias de ellas sean aprobadas, deberemos esperar a que se produzcan y se envíen a las diferentes naciones, para su distribución, lo cual tardará varias semanas.

José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud federal, ha considerado que será hasta diciembre de 2021 cuando los mexicanos podríamos estar ’libres’ del riesgo de enfermar de Covid-19, porque dos terceras partes de la población tendrían acceso a alguna vacuna y con ello a la inmunidad de rebaño.

Quien fuera el principal funcionario del Sector Salud que enfrentó la epidemia de influenza en México hace más de una década, detalló que ’en el mejor de los escenarios, vamos a suponer que en abril ya tenemos vacuna’, se tendría que esperar un lapso de ocho meses para ser vacunados unos 80 millones de mexicanos..

Si se agrega que diez millones ya han tenido contacto con el virus, lo cual supondría que ya poseen anticuerpos, entonces serían 90 millones los inmunizados, quienes representarían tres cuartas parte de la población, por lo tanto allí ya habrá inmunidad de rebaño.

Entonces debemos tener paciencia para contar con una vacuna que nos permita superar el coronavirus, mientras tanto y la mejor prevención por el momento, valga la insistencia, es seguir usando cubrebocas y gel antibacterial, mantener el constante lavado de manos y la sana distancia, de esa forma se evitará se incrementen las estadísticas negativas, es decir el número de infectados y, lo más lamentable, de fallecidos.