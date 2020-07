Riesgoso, realizar minitorneos de futbol en México: exjugador del Real Madrid

+En charla virtual confió que el director técnico Javier Aguirre salvará al Leganés del descenso en balompié español



+Exmédico de Chivas opina que lo más prudente y recomendable es jugar sin público, de principio a fin



+Que los aficionados disfruten ’nuestro maravilloso’ futbol, justifica Enrique Bonilla, presidente de Liga Mx



+Ayer, más de 35 mil muertos por Covid 19



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Mientras el ex jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, consideró que fue una decisión ’muy arriesgada’ reactivar el futbol mexicano, mediante la realización de minitorneos de pretemporada, cuando el país todavía se encuentra con el semáforo epidemiológico rojo por Covid 19, Rafael Ortega, exmédico de Chivas, opinó que lo más prudente y recomendable es que se juegue de principio a fin sin público, pese a que dueños de varios equipos se niegan a dar por perdidos ingresos por taquilla.



Como parte de su preparación de cara al inicio del campeonato Apertura 2020 de la Liga Mx, 12 –de los 18– clubes mexicanos compiten actualmente en dos certámenes de carácter amistoso: Copa por México y el torneo Guardianes 2020. El campeonato de liga, Apertura 2020, comenzará el jueves 23 de julio con el duelo entre Atlético San Luis y FC Juárez.



Durante la Copa por México, en la que participan ocho escuadras, el Mazatlán FC reportó antes de disputar su tercer encuentro tres casos positivos de coronavirus, los cuales corresponden a dos jugadores y a un miembro del staff.



Se calcula, de acuerdo con versiones periodísticas, que durante la pandemia que comenzó en febrero pasado en México, a la fecha, más de 70 futbolistas –hombres y mujeres—han sido infectados. Ayer, de acuerdo con cifras oficiales, México rebasó los 300 mil casos acumulados, con un total de 304 mil 435, mientras que los fallecimientos ya son 35 mil 491.



Los dos clubes que el conjunto sinaloense había enfrentado antes de revelar que había personas infectadas en su plantel fueron Tigres y Atlas, cuyos integrantes tuvieron que ser monitoreados posteriormente para descartar algún posible contagio de Covid-19.



’Me parece una temeridad (haber reactivado el balompié en México) porque hay que hacerle caso a las autoridades sanitarias, y a partir de ese ok, establecer un protocolo como se ha hecho aquí en España.



’Todos queremos ver futbol, en ese confinamiento poder disfrutar, pero es un problema global, no sólo de este deporte, y afecta a cualquier ámbito en la vida’, reflexionó.



Por tanto, ’es muy necesario escuchar a las autoridades sanitarias, que son las que saben del problema, después en función de lo que vayan diciendo, establecer los protocolos’, señaló ayer el ex integrante del club Merengue en conferencia virtual.



Por otro lado, aplaudió el desempeño del mexicano Javier Aguirre en el Leganés y confió en que salvará a su club del descenso. ’La percepción que tenemos de él es excepcional, es un entrenador con mucha experiencia y eso, en los equipos de mitad de tabla para abajo, se agradece. Tiene un carácter muy acentuado, lo cual es importante.’



Romper cadenas



Respecto al torneo Guardianes 2020, cuyo calendario se dio a conocer el pasado domingo, el polémico Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, aclaró que los partidos serán a puertas cerradas, por lo menos durante las primeras jornadas. Y se abrirán hasta que las autoridades sanitarias reporten que es posible el regreso de aficionados a las tribunas.



Por eso, Ortega, exmédico del Guadalajara, recomendó:



’Es importante que al menos este torneo se dispute sin afición. Porque cada vez hay más casos de gente afectada por el Covid-19. Hospitales de algunas zonas del país están saturados y es necesario romper la cadena de contagio’.



’Sabemos –agregó– que estadios, auditorios, transporte público saturado, entre otros, son ideales para una transmisión masiva… Que la gente lo vea a través de la televisión’.



A pesar de que en la Copa por México hubo casos positivos en equipos como Mazatlán, Toluca y sospechosos en Chivas (Eduardo López), Ortega opinó que la Federación Mexicana de Futbol está haciendo lo correcto; ’realizan pruebas periódicas y tienen un control muy estricto.



’Pero no podemos acostumbrarnos a que una semana den positivo unos jugadores y a la siguiente salgan negativos, pero otros sí registren presencia del virus; no, eso no se debe considerar normal.’



Y alertó:



’Lo que todos buscamos es tener ya un control sobre esta enfermedad. Mientras no haya certezas debemos seguir cuidándonos.’



El galeno dijo que los jugadores ’son gente joven, sana, están muy bien protegidos, son asintomáticos y difícilmente vamos a tener una situación grave, pero si alguno de ellos porta el virus, es importante saberlo para que no haya contagio… Igual de pronto puede aparecer alguno más vulnerable. El problema es serio.’



Bonilla, entrevistado por el portal Marca Claro, puntualizó que el regreso a los estadios estará marcado por la disminución de la intensidad del virus y las afectaciones, ’pero lo que sí puedo garantizar es que todos estamos deseosos de que arranque’.



Los jugadores –reconoció– ’están ansiosos por volver a competir y eso nos permitirá que los aficionados, desde la jornada uno, disfruten de nuestro maravilloso futbol.’



El directivo resaltó que siguen en constante comunicación con las autoridades del sector salud y ’tomamos decisiones conforme recibimos información’, concluyó.



(Con información del periódico La Jornada)