Rinde protesta Comité Unidos por un Mejor País delegación Tezoyuca

Las organizaciones sociales en nuestro país, toman una mayor relevancia todavía para el desarrollo, hoy aún ante las condiciones de la pandemia, como bien no obstante tenemos una mayor responsabilidad para lograr que la gente pueda salir adelante de esta situación, tal es que por eso la organización social tendrá que jugar un factor fundamental en nuestro país, en particular en el Estado de México y en nuestros municipios, advirtió el dirigente del Comité Nacional, Juan Hugo De la Rosa.



Previamente, ante Rufino Ramírez titular del Comité del Estado de México; Josefina Salinas quien condujo el evento protocolario, en el anexo de la sede barrio la Conchita población de Tequisistlán, Mayra Cabrera dio la bienvenida a invitados e integrantes que rendirían protesta, donde sostuvo que desde hace tiempo se ha venido trabajando desde hace tiempo, donde a través de un análisis las consecuencias que se padece por causa de la pandemia, afectando la economía de las familias enteras.



Respectivamente, dentro del marco de la toma de protesta del Comité Municipal de Tezoyuca, Hugo De la Rosa reconoció la integración de los diferentes sectores como el de los autotransportistas, ejemplificando a Juan J Carreño, apoderado legal de la ruta Valle de México; Jorge Manríquez, apoderado de autobuses México-Tepetitlán; José Sánchez apoderado de autobuses Teotihuacán, así mismo, al Lic. Javier Cano Pte. de Asociación Procuraduría Ciudadana, entre otros, vecinos amigos compañeros, a Josefina Salinas quien condujo el acto protocolario, así como el titular del Comité del Estado de México, Rufino Ramírez: ’esta organización va tomando cada vez más fuerza’, aseguró.



Sostuvo, Juan Hugo que: ’Somos una agrupación política nacional reconocida por el INE, y eso, también aparte de que nos da la posibilidad de hacer acuerdos con los distintos partidos para poder participar en los procesos electorales, pero, sobre todo nos da esa gran responsabilidad, insisto, de poder ser parte importante en el desarrollo del país’.



Además, aclaró que, como parte de las múltiples actividades que se vienen realizando las diversas organizaciones, en esta ocasión rinde protesta el Comité Unidos por un Mejor País, refiriéndose a la delegación municipal de Tezoyuca, donde diversos integrantes se comprometieron a luchar por mejorar la estabilidad del entorno social en la entidad del estado de México.



Antes de la inauguración de las oficinas, con el corte de listón, el dirigente nacional resaltó: ’Manifestarles que hemos venido trabajando ya de tiempo y lo hemos logrado, en compañía de Gabriela Castañeda, Juan Ramón Martínez Denise Galicia, Jacqueline Robles, Doris Rivera. Y para eso yo creo que nosotros tenemos que buscar como apuntamos este proceso de la llamada transformación que se ha venido iniciando en el país, un proceso todavía y dice todavía está iniciando pero que nosotros tenemos que ser parte de él porque, de lo contrario se corre el todavía, riesgos mayores para nuestra población’.



De La Rosa, criticó que: ’Nada por lo que en el momento se hizo por la famosa firma del pacto por México, compañeras y compañeros aquí junto con la gente salgamos enfrentar esto, aquí junto con la gente hagamos nuestro esfuerzo por construir las mejores condiciones de vida, incluso respaldar a nuestra gente en sus necesidades, yo les agradezco muchísimo ese esfuerzo que han hecho, que seguirán haciendo y como bien decía, que necesitamos ese esfuerzo de los pobres, porque son ellos los que pueden generar cambios más relevantes, ustedes los pueden ayudar mucho más allá.



Insistió, que: ’Tenemos que hacer esfuerzos para lograr que las fundiciones en general vayan cambiando. Y a partir de nuestro trabajo, se está ayudando a que la gente logré enfrentar esta situación, así como es el tema de salud, usted sabe que más o menos cálculo, el regreso en línea de la economía, claro que era una caída del 18.7%, una cuestión que jamás se había presentado por lo menos, no en esas dimensiones, y esto incluso tiene su origen desde que se hicieron las reformas que pusieron a la venta el petróleo, es decir que cambiaron las condiciones sobre las cuales se maneja el petróleo en nuestro país desde hace más de 6 años, acotó.