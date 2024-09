Rinde gobernadora Delfina Gómez Álvarez su primer informe de gobierno

TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó su Primer Informe de Gobierno, un mandato emanado del pueblo que revirtió más de un siglo de rezago social con programas para el bienestar; mejor transporte; más seguridad, educación, salud y nueva obra pública; además cero endeudamiento; atracción de inversión; y generación de empleos.



’En este primer año, nos hemos dedicado a construir los cimientos de la transformación. Para ello, desde el primer día emprendimos acciones puntuales que respondieran al mandato del pueblo. Todas estas acciones en su conjunto dan sentido a la divisa de nuestra administración: ’El Poder de Servir’, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En su mensaje emitido desde la ciudad de Toluca, ante la presencia de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Gobernadora mexiquense aseguró que su administración prioriza El Poder de Servir para transformar la vida de los sectores vulnerables y desprotegidos.



Por ello, destinó un gasto histórico en programas sociales, superior a los 13 mil millones de pesos, que representan un incremento del 15 por ciento respecto a 2023.



Entre estos destacó el Programa Mujeres con Bienestar; el programa alimentación para el bienestar; la universalidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad; y la de adultos mayores.



La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que la seguridad es una de las prioridades de su administración, por ello, desde que asumió el cargo realiza diariamente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se realiza un trabajo conjunto con autoridades federales, estatales y municipales. Derivado de estas acciones se redujeron en 5 por ciento los delitos de alto impacto.



Para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia, se emprendieron diversas acciones, como los Operativos Violeta, que permitieron disminuir la incidencia delictiva en materia de género, principalmente en el delito de feminicidio que registró un decremento del 35 por ciento.



’Las mujeres cuentan conmigo, como su aliada para alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos, sin discriminación y sin violencia. Yo como ustedes, he vivido y conozco la situación que atravesamos las mujeres mexiquenses y por eso les digo fuerte y claro: su lucha, es mi lucha’, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En materia de Movilidad se implementó la tarjeta MOVIMEX, con la que se homologó el pago del servicio del Mexibús y Mexicable con el Metrobús; además, por primera vez, se otorgó el acceso gratuito al transporte público a más de 2 millones 700 mil usuarios con discapacidad, menores de cinco años y adultos mayores.



Adicionalmente se promulgó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado y sus municipios para regular las unidades de transporte público y se puso en marcha la primera línea del Mexibús cien por ciento eléctrica; asimismo se llevan a cabo las obras del Trolebús elevado Chalco-Santa Martha.



En el ciclo escolar 2023–2024, el sistema educativo del Estado de México se consolidó como el más grande del país, al registrar una matrícula de casi 4 millones 500 mil alumnas y alumnos. Se entregaron 114 mil becas a estudiantes de educación básica y superior; así como la basificación y nombramientos definitivos a 2 mil 200 maestras y maestros mexiquenses.



Para garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez firmó el Acuerdo IMSS-Bienestar con el Gobierno de México en beneficio de 9 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.



A fin de otorgar certeza jurídica al patrimonio de los mexiquenses se entregaron 2 mil 700 títulos de propiedad en beneficio de 10 mil habitantes.



Ante representantes del sector empresarial la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el Estado de México recibió 6 mil 631 millones de dólares de inversión extranjera; 63 mil 433 millones de pesos de inversión privada nacional; además se crearon 88 mil 780 nuevos empleos, posicionando a la entidad como la primera a nivel nacional en la creación de empleos.



’Continuaremos aprovechando las ventajas comparativas que tenemos para convertir al Estado de México en el principal eje industrial, económico y de investigación del país, generando empleos dignos y bien remunerados para las y los mexiquenses,’ aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Bajo la premisa de Servir para Transformar, la Mandataria estatal impulsó programas como Apoyo al Desempleo Formal brindando un apoyo económico a 5 mil personas en desocupación laboral y el Programa Crédito Colibrí Emprende, a través del cual se entregaron mil 400 financiamientos a micro y pequeñas empresas.



Para erradicar la corrupción se ejecutaron 21 mil acciones de control e investigación sancionando a cerca de 3 mil personas servidoras públicas.



’En mi administración no toleraré ningún acto de corrupción. Quien incurra en actos indebidos será castigado con todo el rigor de la ley. No solaparemos a nadie’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Para hacer justicia social al campo mexiquense, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que impulsó los programas Por el Rescate del Campo y Transformando al Campo con una inversión superior a los mil millones de pesos.



Durante este periodo el Estado de México recibió a más de 5 millones de visitantes. Además, se impulsó la creación de la marca ’Estado de México: un destino hecho a mano’ y se entregaron apoyos a 2 mil artesanos a través del Programa Manos Mágicas.



A través del Programa ético de Control de la Subrepoblación de Animales de Compañía se atendieron a más de 10 mil seres sintientes con acciones de esterilización vacunación y desparasitación, y en un hecho histórico, implementó una política de Bienestar Animal para velar por los seres que no tienen voz.



Para continuar con la transformación del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció que enviará a la Legislatura mexiquense una serie de iniciativas para una reforma constitucional que permita estar a la altura de los desafíos que enfrenta el Estado.



Para la población de Chalco, Tejupilco, Jilotzingo y Naucalpan, la Mandataria estatal aseguró que seguirá atendiendo las afectaciones que causaron las lluvias, al tiempo que reconoció a las autoridades que apoyaron en estas contingencias, así como a los servidores públicos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.



’En este sexenio, hay una forma de gobernar: es estar en territorio, no tengan duda que mi gobierno estará presente, buscaremos solucionar de raíz los problemas de la gente, que lamentablemente se han dejado aun lado’, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



De igual forma, hizo un reconocimiento a los atletas mexiquenses Gloria Zarza Guadarrama y Juan Pablo Cervantes García, quienes obtuvieron medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024; así como a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por Rodrigo Macías González.



La Titular del Ejecutivo cerró este mensaje agradeciendo a los integrantes de su Gabinete el compromiso que han mostrado con el pueblo y los invitó a seguir trabajando por el bienestar de las familias mexiquenses.



De igual forma, agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo al Estado de México; mientras que a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum reiteró el respaldo de los más de 5 millones 100 mil mexiquenses que depositaron su confianza en ella.



’Hago propia la ocasión para reiterarle mi compromiso de trabajar estrecha y fraternamente con el gobierno que dignamente encabezará a partir del próximo primero de octubre y que le solicitáremos que continúe brindándonos su apoyo y nunca nos suelte de su mano. Mucho éxito a nuestra próxima Presidenta de la República,’ enfatizó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



El Primer Informe de Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez se encuentra disponible en la página https://1informedelfinagomez.edomex.gob.mx.



Acompañaron a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en este Primer Informe integrantes de su Gabinete de Gobierno; Maurilio Hernández González, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado; Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; representantes de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional; Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados federales y locales; Gobernadoras y Gobernadores; Presidentas y Presidentes municipales; y ex gobernadores del Estado de México.