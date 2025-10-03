Rinde gobernadora Delfina Gómez homenaje a policía estatal caído en cumplimiento de su deber

TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Ceremonia Luctuosa del policía tercero Raymundo Rosas Molina, Jefe de la 28 Región de Nicolás Romero, caído en cumplimiento de su deber este jueves, y montó una guardia de honor acompañada de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, y Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad.



En el patio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5), en Toluca, se pronunció el último pase de lista y se realizó una salva de honor.



Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de Policía Estatal, destacó el valor y la vocación de servicio de Raymundo Rosas Molina durante sus 32 años de servicio: ’Su legado nos inspira a seguir cumpliendo con nuestro deber y nos compromete a trabajar con ahínco para garantizar la paz del Estado de México’, expresó.



Reiteró a la familia de Raymundo Rosas la solidaridad de la institución y el acompañamiento y apoyo integral del Gobierno del Estado de México.



A esta Ceremonia asistieron también integrantes de la Mesa de Paz, así como familiares y compañeros del policía fallecido.