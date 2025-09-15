Rinde Jesús Cuanalo primer informe de actividades legislativas en Texcoco

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México por el distrito 38 (Atenco, Chiconcuac y Texcoco), Jesús Martín Cuanalo Araujo, rindió su primer informe de actividades legislativas, en la casa del Constituyente en el municipio de Texcoco.



Cuanalo Araujo, enlistó todas las actividades que ha realizado como diputado federal, en interacción con los mexiquenses, pero destacó sus propuestas de ley, comenzando como la que beneficia a los jueces y magistrados, para que una vez que terminen sus funciones, se puedan reincorporar a la oferta laboral sin tener que esperar algunos años.



De igual forma mencionó la iniciativa para la readaptación social de jóvenes recluidos por algún delito, en la cual se propone que todos los jóvenes que culminan su pena, el Estado les garantice su proceso de adaptación a la sociedad mediante la practica deportiva, cultural, atención psicológica y se les capacité con algún oficio.





Entre las propuestas de ley, que recalca tiene más valor por tratarse de los niños, resaltó la de atención de niñas y niños en situación de orfandad y abandono, con el objetivo de salvaguardar sus derechos y garantizar su sano desarrollo en entornos libres de violencia.



En materia de ecología , el legislador propuso la ley cero plásticos, para que este material deje de utilizarse en todo el país y buscar opciones con fibras biodegradables, aunado a una ley circular, para fomentar la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento de materiales.



El también Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Saneamiento; y la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial, mostró su preocupación por regresarle el valor al Monte Tláloc, por ser el pulmón verde del oriente, brindar oxigeno y ser una gran zona de captación de agua de lluvia.



Para ello, enfatizó la importancia de la reforestación, hacer conciencia para plantar miles de árboles en la zona y así seguir contribuyendo con el rescate de los bosques.

