Rinde Osvaldo Cortés en Acolman su primer informe de actividades legislativas

Acolman, EdoMéx. - El Diputado Local por el Distrito 39, Osvaldo Cortés Contreras, rindió su primer informe de actividades legislativas en la explanada municipal de Acolman, la cual lució abarrotada por los diversos grupos políticos y organizaciones que mostraron su apoyo y agradecimiento con pancartas, porras, lonas y música destinadas al legislador.



Cortés Contreras, durante este primer año de gestión, describió las acciones sociales, culturales, deportivas y recreativas orientadas a mejorar la calidad de vida de estudiantes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y habitantes de los municipios que integran su distrito 39.



Cómo ejemplo, la entrega de más de mil tinacos a bajo costo a las familias vulnerables, entrega de juguetes por el festival de día de reyes, acompañamiento en entrega de programas sociales, promotor de los artesanos de la piñata, partícipe en la aprobación del paquete fiscal 2025, así como la aprobación de las tarifas de agua de algunos municipios, por mencionar algunos.



El también presidente de la Comisión de Finanzas Públicas de la LXII Legislatura mexiquense, destacó los resultados alcanzados junto con las, le y los diputados de la transformación, como el diseño de un presupuesto con asignaciones extraordinarias para fortalecer programas sociales, modificaciones para que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, para mejorar los espacios públicos, así como el respaldo a las reformas al Poder Judicial.



De igual forma, resaltó que, en el marco de la Cuarta Transformación, los cambios se construyen desde abajo, con la participación activa de la ciudadanía.



A este evento, asistió el Secretario General de Gobierno del Estado de México Horacio Duarte Olivares; Subsecretario General de Gobierno Alejandro Viedma Velázquez; Coordinador de Protección Civil del EdoMéx Adrián Hernández Romero;Blanca Osorio, alcaldesa de Acolman; Gustavo Garcia Lagunes, subdirector de gobierno del EdoMéx; José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, alcaldes de municipios vecinos; ex alcaldes de Acolman; habitantes de los municipios de Acolman, Axapusco, Chiautla, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán y Tepetlaoxtoc.