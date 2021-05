Rinden homenaje al académico Luis Maldonado Venegas en su aniversario luctuoso

Reunidos en lo que calificaron como una eucaristía académica, los miembros de la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) rindieron un homenaje a quien fuera su presidente, Luis Maldonado Venegas, en su segundo aniversario luctuoso (30 de abril), con la participación de personajes de diversas instituciones culturales y científicas que contaron con su amistad.



El acto, que se llevó a cabo vía zoom, fue convocado por ANHG --patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-- y por el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México (CCCM), y tuvo como propósito recordar al político, intelectual y orador, pero principalmente al hombre íntegro -dijeron- que fue el doctor Maldonado Venegas, y su importante legado cultural y humanístico.



A lo largo de dos horas, más de una docena de participantes hablaron de la trayectoria, la bonhomía y las anécdotas de este personaje de la política nacional, siempre conciliador y amable, que llevaba en la sangre la vocación de maestro e intentaba siempre que su interlocutor comprendiera el sentido de sus infinitos proyectos.



Entre los testimonios más emotivos estuvo el del doctor Ulises Casab Rueda, ex presidente de la ANHG, quien dijo que era un hombre muy inquieto que constantemente concebía iniciativas en los ámbitos cultural y educativo; para él, el intercambio académico entre México y el mundo era un asunto primordial.



Mientras que Román Sánchez Fernández, presidente del CCCM, José Octavio Ferrer Burgos, presiente emérito de la ANHG, y José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional Mexicana, se refirieron a su desempeño en los incontables cargos públicos que ocupó. Entre otros, fue subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para el Impulso al Federalismo y asesor de la Presidencia de la República.



También colaboró en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), el Departamento del Distrito Federal (DDF) y la Secretaría del Trabajo, además de que fue diputado y senador de la República.



Otros concurrentes a la ceremonia, como Manuel Reguera Rodríguez, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional; Raúl Gómez Espinosa, presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades; Socorro Cortés Mayorga, presidenta vitalicia de la Academia de Letras ‘Juan Rueda Ortiz’, y José Alejandro Dosal Luce, presidente de la Academia Antonio Alzate, hablaron de la faceta académica y cultural de Maldonado Venegas.



Recordaron que desarrolló una labor relevante en los cargos que tuvo en el Colegio Mexicano de Abogados, la Academia Mexicana de Derecho Internacional (AMDINT), el consejo directivo nacional de la Legión de Honor de México, el Instituto Mexicano de Cultura, el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (IMCH) y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE).



Asimismo, fue docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, del Colegio de Defensa Nacional y de la Universidad de las Américas (UDLA).



Por su parte, Sergio Morett Manjarrez, presidente de la Academia Nacional de Poesía de la SMGE, honró la memoria de Maldonado Venegas con un texto en verso titulado Loas en acróstico, en el que destacó la bonhomía de un individuo que supo ser amigo, que fue orador elocuente y filántropo discreto.



Intervinieron además Arturo Núñez Jiménez, ex gobernador de Tabasco; Alfredo Gobera Farro, ex presidente de la filial Querétaro de la ANHG; presbítero monseñor Luis Barrera Flores, decano del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México; Saulo Chávez Alvarado, presidente de la filial Oaxaca de la ANHG; Hugo Castro Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y Jorge Cruz Bermúdez, presidente de la Legión de Honor Nacional. La viuda de Maldonado Venegas, Laura Kuri Capur, no pudo participar por motivos de índole personal.



La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de la presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, maestra en Derecho Elizabeth Rembis Rubio.