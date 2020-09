Rinden tributo a Juan Rulfo en la Filem 2020 con lectura en voz alta de Pedro Páramo

Participan instituciones organizadoras de la Feria de las letras en la entidad.



Toluca, Estado de México, 28 de septiembre de 2020. Uno de los ejercicios más divertidos y que contagian el gusto por la literatura es la lectura en voz alta, como la que se realizó de la novela ’Pedro Páramo’, del reconocido escritor Juan Rulfo, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, FILEM 2020.



En la sala virtual ’Amparo Dávila’, bajo el nombre de ’Vine a la #FILEM2020 porque me dijeron que acá vivía mi padre’, la citada lectura unió las voces de representantes de la Secretaría de Cultura y Deporte, de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Ayuntamiento de Toluca.



Esta obra, una de las más importantes de la literatura mexicana y la única novela del escritor jalisciense Juan Rulfo, cuenta la historia de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala para encontrar a su padre, ’un tal Pedro Páramo’, y así cobrar el olvido en el que los mantuvo a él y a su difunta madre.



A 65 años de la primera edición de esta novela, la FILEM 2020 recordó este clásico de la literatura mexicana y que se enmarca como un tópico literario universal: el hijo que busca a su padre para reclamar su lugar.



’Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo.



’No dejes de ir a visitarlo -me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte’. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas’.



El icónico inicio de este libro que ha marcado generaciones de lectores, fue el que abrió esta lectura y prosiguieron los fragmentos más significativos.



