Ríos Piter se suma a MC; podría ir por cualquier cargo, incluido la gubernatura: dirigente

Guerrero. Septiembre 15, 2020- El líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Adrián Wences Carrasco confirmó que, el ex senador Armando Ríos Piter su sumó a las filas del partido, sin descartar su participación en las elecciones del 2021.



El dirigente emecista catalogó al ex perredista como un ’activo’ político importante en el partido, y no descartó que este, pueda participar por un cargo de elección.



Comentó que, dada su trayectoria política, incluso podría contender por la candidatura al gobierno de Guerrero, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.



’Él tiene los merecimientos, la calificación y desde luego la confianza y el respaldo de Movimiento Ciudadano, ahora que se viene con nosotros’, apuntó Wences Carrasco.



En 2018, Ríos Piter aspiró a ser candidato a la presidencia de México por la vía independiente; sin embargo, al no conseguir la candidatura se decantó por el proyecto del candidato del PRI José Antonio Meade.



Un año antes, en febrero de 2017, el ’jaguar’ como era conocido en el ambiente político, renunció a diez años de militancia en el PRD.



Fuente: AHORA Guerrero