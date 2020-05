Riquisima Pizza de sartén.!!! Una deliciosa opción para un exquisito antojo.

Para este fin de semana no se antoja mmmmmmm no se que tal ¿una pizza?, , una deliciosa opción para realizar incluso en familia. La sartén puede convertirse en tu nuevo "horno" y conseguir cocinar unas pizzas deliciosas, crujientes y perfectas para disfrutar de todo su sabor.( Porque bueno no todos tienen un horno ). En menos de 45 minutos podrás elaborar este exquisito plato de raíz italiana dándole el toque que tú prefieras y aprendiendo a hacer la masa con tus propias manos.



¿Quieres saber más? Entonces sigue leyendo este artículo en el que te decimos paso a paso para hacerla tu mismo .





Ingredientes:



Para la masa:



1 cucharada de levadura o 125 mililitros de cerveza

1 cucharadita de azúcar

1 cucharada de aceite de oliva

3/4 de taza de agua

1/4 cucharada de sal

1 taza de harina de trigo



Para la pizza:

Tomate frito (al gusto) o pure de Jitomate sazonado al gusto

Queso rallado Mozzarella o queso rayado para gratinar

Orégano

Y los ingredientes que prefieras (carnes frias, embutidos , vegetales , etc.)



Para comenzar a hacer pizza en la sartén



* El primer paso que tendremos que hacer es preparar la masa. Para ello, mezclaremos la levadura o cerveza con el azúcar y el agua hasta que se integren todos los ingredientes, ( hazlo en un recipiente hondo para que no se desborde el agua.) Cuando lo tengas, tendrás que dejar reposar la mezcla durante 15 minutos y verás cómo, pasado este tiempo, se muestra espumosa. A continuación, tendremos que añadir la harina de trigo, la sal y un poco de aceite de oliva; mezcla con una batidora o con la mano para que se integren mejor los ingredientes .





* Después tendremos que formar una masa con la mezcla anterior y amasarla con las manos, así conseguirás una mayor consistencia. Cuando la tengas lista, tendrás que hacer una bola con ella, cubrirla con un paño y dejarla reposar 15 minutos más.





**Así mismo , iremos preparando los ingredientes que añadiremos en la pizza. Si quieres poner vegetales, tendrás que lavarlos con agua y, después, cortarlos en el tamaño que quieras y cocinarlos al gusto.



Si lo prefieres cocinar un poco las verduras para que no las sientas crudas sobre la pizza, ten en cuenta que, al no usar horno, la cocción de los alimentos es distinta así que lo más recomendado es que los cocines previamente en una sartén a fuego medio o al gusto .





*A continuación, echa un poco de harina en la mesa donde vas a trabajar la masa que tenemos reservada. Coge la bola y amásala con la ayuda de un rodillo procurando que no quede más amplia que la sartén que usarás para cocinarla pues, de lo contrario, podrían quedar partes de la masa crudas.





Cuando ya este la masa estirada a tu gusto, añade una capa de salsa de tomate o pure , los ingredientes escogidos y, por último, esparce queso Mozzarella rallado y un poco de orégano para un toque 100% italiano. Para poder hacer pizza en la sartén tan solo tendrás que echar un chorrito de aceite en la sartén y añadir la pizza, tápala y deja que se cocine a fuego lento durante unos 10 o 15 minutos. ¡Y listo!



Disfruta de esta riquísima opción en compañía de tu familia o como quieras .!!