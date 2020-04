Riviera Maya, el paraíso de los inversionistas

www.guerrerohabla..com



Actualmente, la Riviera Maya es sinónimo de placer, aventura, paisajes hermosos, naturaleza exótica, hoteles de lujo y una floreciente economía. Sin embargo, antes de 1993, cuando aún era conocida como el Corredor Turístico Cancún-Tulum, la actividad turística en el Municipio de Solidaridad no era tan fuerte como lo es ahora.



Fue hasta después de que se realizó un estudio de mercado a finales de 1996, auspiciado por los empresarios que integraban la Asociación de Hoteles y Condominios de Playa del Carmen A.C., que el gobierno de Quintana Roo aceptó cambiar el nombre del territorio a Riviera Maya.



Con este movimiento, los inversionistas a nivel nacional e internacional comenzaron a dirigir su atención hacia la región, pues el nuevo nombre además de exaltar la cultura maya, evocaba un sentimiento de exclusividad y glamour.



Actualmente, la Riviera Maya es un paraíso para empresarios mexicanos y extranjeros, pues de acuerdo a la Agenda de Competitividad Turística de los Destinos Turísticos de México 2013-2018 -creada por la Secretaría de Turismo (SECTUR), así como el gobierno y la Universidad de Quintana Roo-, este territorio es el primer destino turístico internacional preferido, tanto por mexicanos, como por estadounidenses y canadienses.



Quintana Roo cuenta con una sólida economía basada en el turismo y es uno de los estados con mayor crecimiento per cápita debido a su posicionamiento geográfico y estratégico a nivel mundial. Un ejemplo de esto es que en 2010, la Riviera Maya contaba con una infraestructura de 377 hoteles (38 mil 402 habitaciones) y en 2013 aumentó a 379 resorts, equivalentes a 40 mil 659 cuartos y una derrama económica de más de dos mil 554 millones de dólares, cifra que continuará aumentando conforme más empresas se establezcan en el territorio.



Cabe destacar que la Riviera Maya comprende:

● Puerto Morelos, donde se ubica parte del Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental, es decir, la segunda más grande del mundo.

● Akumal, cuyo principal atractivo a nivel internacional es el buceo.

● Playa del Carmen, ciudad central de la Riviera Maya, en la cual habitan varios residentes extranjeros y cuenta con una tasa de crecimiento aproximada del 13 por ciento. Al ser el turismo su principal actividad económica, también lo es la industria de la construcción.

● Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, la cual a su vez abarca las comunidades de Boca Paila y Punta Allen, así como Tulum, Xel-Ha, Xcaret y Cobá.

