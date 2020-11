Roban lavamanos portátil instalado por Covid 19 en Iguala

www.guerrerohabla.com



IGUALA, Gro., 17 de noviembre de 2020.- El presidente municipal Antonio Jaimes Herrera informó que de los lavamanos portátiles que envió el gobierno estatal uno fue prácticamente desaparecido; se encontraba en la tienda Bodega Aurrerá cercana al mercado municipal.



En su conferencia de prensa nocturna, Jaimes Herrera indicó que también hubo el robo de cable de cobre de la Unidad Covid lo que puso en riesgo la salud de pacientes y señaló que ojalá y quienes lo hicieron, no tengan necesidad de este servicio.



Por su parte, el director de Salud Municipal, Javier Ortiz Ibarra comentó que además de la pérdida de médicos de la Unidad Covid por el coronavirus, gran parte de los profesionales de salud está cansado y dijo que ’hay que darles unas vacaciones o algún apoyo por el cansancio’.



Se dijo que si los trabajadores de salud se sigue enfermando y la gente no se cuida, no habrá quien atienda a los enfermos. Jaimes Herrera confirmó que hasta el momento hay 506 casos positivos, 126 defunciones y 24 casos activos.



Por otra parte, señaló que debido a la movilidad que hay será necesario cerrar nuevamente los espacios públicos del Centro, e insistió en que la venta de alcohol está cerrada hasta las 8 de la noche y que los negocios que no respeten esta regla pueden ser clausurados.



Por último, comentó que los gobiernos estatal y municipal están trabajando para evitar que el 12 de diciembre haya peregrinaciones y demás acciones que impliquen aglomeraciones y riesgo de contagio de Covid 19.



Fuente: Quadatin