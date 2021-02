Roban un auto Tesla en México y tecnología de Elon Musk rebasa a presunto ladrón

Un auto Tesla ha sido robado en México, pero el incidente se ha salido de control, luego de que la tecnología de este auto ha provocado que el ladrón destrozara el vehículo.

El robo de autos es un serio problema en México, por lo que es de vital importancia poner atención a la contención de este fenómeno.

Un aspecto que ha llamado la atención de Tesla en México es que ya comienza a acumular diversos incidentes criminales en su historial.

Entre los elementos que hacen de Tesla una marca de gran valor está su propuesta comercial de vender autos autónomos y eléctricos.



El mercado automotriz es uno de los más afectados durante esta contingencia, además de que se trata de una industria que ha sido por años, víctima de la delincuencia, al menos en México, donde este incidente se ha convertido en un fuerte dolor de cabeza a marcas y propietarios de vehículos como Tesla.



Lo anterior ha llevado a establecer una importante industria de seguros, que busca respaldar al consumidor cuando es víctima de este tipo de incidentes.



Dicho esto, un elemento que no podemos perder de vista es el que nos advierte de lo importante que es hoy en día poder desarrollar pautas, que ayudan a la industria a consolidarse con mayor relevancia.



Roban y auto Tesla y tecnología rebasa al ladrón

El robo de un auto Tesla se ha convertido en el peor incidente para la marca en México, en lo que va del año y es un recordatorio del serio problema de delincuencia que vive esta industria.



Dentro de esta industria hemos visto todo tipo de incidentes relacionados con la delincuencia, que nos advierten de lo vulnerables que son los automóviles y sus propietarios a la realidad actual.



Ante esta situación, un elemento que no podemos perder de vista es el que nos advierte de lo importante que se vuelve para el consumidor contar con recursos que lo ayuden a enfrentar este fenómeno.



Lo anterior ha motivado una importante industria de blindaje de autos, también ha establecido prácticas cada vez más demandadas de adiestramiento en la conducción de vehículos para evadir situaciones de riesgo, por ejemplo.



Con un fenómeno de esta magnitud, es importante ver los incidentes que se van registrando y que nos recuerdan lo relevante que se vuelven ciertas marcas ante fenómenos que nos advierten del valor que hay en una marca.



Tesla ha sido la última víctima de la delincuencia cuando uno de sus autos fue robado en Nuevo León, en un hecho que culminó con el vehículo de la marca destrozado, luego de que el presunto ladrón lo estrellara contra un poste.



El incidente demostró que la tecnología del vehículo estrella de Elon Musk rebasó la pericia del presunto asaltante y este tipo de incidentes nos recuerdan la innovación con que estos vehículos se vender en el mundo, como lo es su carga eléctrica y conducción autónoma con la que cuentan.



Esta no es la primera vez que un auto Tesla se ve involucrada en un acto delictivo. En 2020 se reportó la agresión a mano armada contra un conductor de Didi, quien se encontraba conduciendo un auto de la famosa marca automotriz.



A detalle.

Tesla es una marca clave para entender el mercado automotriz y una proyección de Kantar Millward Brown advierte que se trata de la cuarta compañía más valiosa del sector con 11 mil 350 millones de dólares, mientras que Toyota encabeza el listado con más de 28 mil mdd.