Roban vehículo y son captados

Un par de hombres fueron despojados de su auto en el Estado de México, lo que no esperaban los delicuentes es que estaban siendo grabados.



En el video se aprecia cómo los dos sujetos interceptan el vehículo mientras se encuentra detenido, y por las ventanillas amagan con una pistola al conductor y su acompañante, posteriormente los obligan a pasarse a la parte de atrás y los amenazan con dispararles si les ven el rostro. ’Te voy a meter un plomazo’, les dicen.



Después de varios minutos, uno de los delincuentes se percata de que hay una cámara dentro del automóvil y reclaman a las víctimas el porqué de no haberles avisado. ’Por qué no me dices que traes cámara’, le reclama.



Quienes ya han sido sus víctimas los ubican por ’operar’ en la zona de Chalco y piden estar atentos y tener cuidado, pues actualmente andan en un auto tipo Jetta, negro de reciente modelo.



Tal y como se logró captar en las cámaras del auto robado, se puede apreciar su manera de delinquir y sobre todo ver sus rostros y percibir el tono de sus voces.



Si los reconoces no dudes en denunciarlos a través del correo electrónico [email protected], al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android. SIN EMBARGO

#Chalco #Edomex Delincuentes operan al oriente del Estado, a bordo de vehículo Jetta color negro y camioneta GMC color negra de reciente modelo. Denuncielos. Hilo 👇 pic.twitter.com/pey5SAJMZU — Soy tu Amigo Mario (@soytuamigomario) April 23, 2020