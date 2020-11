Roberto Capuano les para metrobuses en línea 6 con interpretación engañosa sobre publicidad

Ciudad de México,.- Los dirigentes de la empresa Corredor Eje 4 - 17-M, SA de CV denunciaron que esta mañana a través de la interpretación engañosa de una cláusula en el contrato Concesión para la Prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el corredor Metrobús Eje Cinco Norte, Roberto Capuano Tripp, director general del Sistema Metrobús paró la prestación de servicio de 14 autobuses articulados que desde hace tres años tienen pantallas de la empresa Teleurvan.



Gabino Camacho Barrera, presidente del Consejo de Administración del Grupo Metropolitano del Transporte (GMT) al que pertenece la empresa CE4-17M, destacó que como se puede observar, los autobuses ’no tienen ninguna publicidad, están limpios y tienen el logotipo de la Ciudad de México y del Metrobús’.



Añadió la publicidad es en pantallas, lo cual no está prohibido en el título concesión de estos autobuses articulados que prestan el servicio de Villas de Aragón a El Rosario y viceversa. La motivación que esgrime Capuano, como autoridad, es la interpretación de una cláusula Vigésima Primera.



En sus comunicaciones Metrobús les dice que en la Cláusula Vigésima Primera se establece que: ’queda expresamente prohibida la incorporación de publicidad tanto interna como externa en los autobuses afectos a esta concesión’.



Sin embargo, la cláusula Vigésima Primera tiene un texto diferente y se refiere a no distraer el color ni la nomenclatura de los vehículos con publicidad como ocurre con los autobuses de ruta. Es decir, lo que prohibieron fue la colocación de imagen en el interior o exterior, pero nada dice de las pantallas mediante las que se transmiten noticias de diferentes sectores como de la ciudad, de cultura, deportes y otros, así como publicidad, ’que nos ayuda a solventar los gastos de operación de la empresa y del Grupo’.



El texto en el título concesión dice: ’Los autobuses con que el concesionario preste el servicio objeto de la Concesión, deberán presentar permanentemente el corte de color, nomenclatura y señalización internas y externas, conforme a las especificaciones que establece el ‘Manual de Imagen del Sistema’, que se integra en el anexo 5 de la presente concesión. En consecuencia, queda expresamente prohibida la incorporación de publicidad tanto interna como externa en los autobuses afectos a esta concesión’.



Armando Alejo, dirigente también del grupo, advirtió que como rezan los cánones del derecho administrativo, lo que no está prohibido, está permitido y en el título concesión nunca se refiere a la publicidad en las pantallas.



Gabino Camacho Barrera, ex dirigente del SUTAUR-100 y presidente del Consejo de Administración del GMT, destacó que este es un acto insensible y carente de solidaridad social de Capuano, precisamente en un momento de emergencia económica producto de la Pandemia por Covid-19 cuando, además de la baja en el número de kilómetros recorridos por la menor afluencia de pasaje, también deben sanitizar las unidades sin percibir apoyo del gobierno de la Ciudad de México.



Los trabajadores de la empresa Corredor Eje 4 - 17-M, SA de CV dieron a conocer que con el paro de unidades articuladas ordenado por Capuano ya tienen una afectación económica el día de hoy de 3,902 kilómetros de recorrido y una pérdida económica de 167,666.44 pesos.



Gabino Camacho Barrera recordó que tienen cuatro empresas como Grupo Metropolitano del Transporte y que las otras tres operan con números rojos y sólo ésta tiene finanzas niveladas, lo cual afecta a mil trabajadores e igual número de familias.



Armando Alejo y Camacho Barrera dieron a conocer que tuvieron una reunión con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien les había prometido que no tendrían problema con la interpretación de la cláusula, sin embargo, esta mañana se encontraron con la orden de Capuano.



’El que se esté diezmando la economía de la empresa que representamos y en la cual están puros trabajadores que en su momento aportamos para crearlas, es verdaderamente un acto impropio de una autoridad de ese nivel; nosotros esperamos que se entienda e inmediatamente se quite la orden de que no podamos circular con nuestro parque vehicular. De no ser así tomaremos las medidas pertinentes para que autoridades superiores nos escuchen y vean la forma de solucionar este problema que no debe darse’, agregó Camacho Barrera.



Agregó que los recursos que les entregan por la publicidad les sirve para compensar los gastos por la pandemia.