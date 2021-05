Roberto Puentes arranca campaña como diputado por el distrito siete de Tepic.

Durante la mañana del martes cuatro de mayo, las colonias ’Nuevo amanecer’ y ’Tres de julio’ recibieron la visita de Roberto Puentes Estrada, candidato a diputado local por el distrito siete y de Irma Dena, candidata a regidora para la demarcación tres; que decidieron comenzar así su campaña de manera oficial.



En un ambiente de alegría, visitaron una a una cada casa, ’la tres de julio tiene algo especial que me conecta mucho con ellos’, mencionó el Doctor Puentes; ’cuando observo sus rostros, a veces con angustia, a veces enfermos, confirmo y reafirmo mi propósito, la salud es prioridad y yo puedo y quiero ayudarles’.



’Servirles es lo que enciende mi motor, y sus muestras de solidaridad más; esto más que una campaña ha sido un encuentro con amigos a quienes les pido su voto, a quienes invito a que hagamos equipo porque el seis de junio necesitamos consumar un proyecto para mejorar sus condiciones de vida’, señala Puentes.



’Como profesional de la salud sé que lo que significa enfermarse y no recibir atención médica pronta y no tener la posibilidad de trasladarse ante una urgencia, por eso, a partir del siete de junio, con su confianza en mi persona tendremos las condiciones para trabajar por la salud de toda esta comunidad’.



El recorrido del primer día de campaña de los candidatos de la coalición ’Va por Nayarit’ incluyó por la tarde una visita a Camichín de Jauja y este jueves recorrerán ’Villas del roble’. El distrito siete comprende dos demarcaciones la tres y la siete, con comunidades rurales y urbanas que les reciben con agrado.



Como un regalo en este arranque de campaña la compositora Sara Lizeth Olguín Amezcua, le entregó a Puentes Estrada una canción que en sus estrofas dice, ’que linda, que importante es la campaña del doctor, que la gente reconoce en su persona su trabajo y su valor. Qué bonita, es la forma de ayudar mi buen doctor’.



’Preocupado en su distrito y por su gente, Doctor Puentes para todos un campeón. Va a ganar por esa gran demarcación, sus amigos y su pueblo lo apoyamos, con Puentes para nosotros el mejor. Doctor Puentes para el séptimo distrito, llegaremos a la gran diputación, Doctor Puentes para todos el mejor’.