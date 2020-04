Robles dice que puede aportar experiencia, pero no se necesita la de desviar

Después de nueve meses de estar encarcelada la ex Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, subió una publicación en su Twitter donde menciona que le gustaría poder apoyar con su ’experiencia’ al país, de no estar privada de su libertad.



La experiencia demostrada por Roble como funcionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se aprecian "útiles", a no ser que como experta en desvíos, se dedicara precisamente a investigar las dependencias que cayeran en las mismas prácticas que ella conoce.



A través de su cuenta de Twitter, la ex funcionaria, quien se encuentra en prisión preventiva desde agosto del 2019, exaltó el hecho de cumplir 9 meses en el penal de Santa Martha Acatitla.



’Por lo visto, la ‘tregua’ no aplica para la venganza’, dijo al referirse a su situación legal y utilizó el hashtags #SeisVenganzaNoesJusticia.



La publicación de Robles ya cuenta con más de cuatro mil reacciones y más de un millón de retuits, mientras que los comentarios han sido de descrédito a su persona, por los cargos de desvío de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.



La defensa de la ex funcionaria ha solicitado amparos en dos ocasiones para obtener su libertad condicional, sin embargo el Tribunal ha rechazado en ambas ocasiones su petición legal. SIN EMBARGO

Hoy cumplo 9 meses de estar privada injustamente de mi libertad. Por lo visto, “la tregua” no aplica para la venganza. Me gustaría mucho estar apoyando con mi experiencia en este momento tan difícil en el que el país nos necesita a todxs. #SiesVenganzaNoesJusticia — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) April 13, 2020