Robo de medicamentos es denunciado ante la FGR; sospechan de la ultraderecha

El robo de medicamentos para la atención de niños con cáncer fue un evento ’desafortunado’, ocurrido el pasado 4 de octubre, explicó esta tarde el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell.



Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario expuso que se trató de un asalto con violencia a las bodegas de Novag, no a instalaciones del gobierno.



López-Gatell precisó que el hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y se emitió una alerta sanitaria ante una posible distribución clandestina.



Garantizó que el sector salud contará con los medicamentos para atender a esta población, ya que existe un contrato que debe cumplir la empresa.



’Ocurrió ese robo de medicamentos. Está muy raro, los trajimos de Argentina. Nos roban una bodega. Se hace la investigación. No puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere. Decirle a los padres que estamos procurando abastecer los medicamentos a todos los hospitales’, indicó Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.



López Obrador manifestó que ’no somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños si no cuentan con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esto para decir que no nos importa el problema, pero no es así. Hay una resistencia a que se acabe la corrupción’.



Agregó que ’estamos sobre eso, que nunca les falten medicamentos’.



El sábado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por el robo de más de 37,000 medicamentos contra el cáncer.



El principal regulador de alimentos y medicinas de México, informó en un comunicado de que el robo de productos ocurrió el miércoles pasado en los almacenes de la empresa Novag Infancia, donde hurtaron medicamentos oncológicos fabricados por Laboratorios Kemex.



López Obrador indicó que hay una limpia’ contra la corrupción, y hoy hay trabajo para erradicarla tanto en la compra de medicamentos como en la extinción de fideicomisos, aunque haya ’afectados porque ya no puede ser lo mismo’.