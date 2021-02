Robó Moviparq durante Concejo Municipal de Pachuca; les retirarán parquímetros

Quedarse millones de pesos del importe de las multas durante la gestión del Concejo Municipal de Pachuca, por no contar con licencia de funcionamiento desde hace 3 años -durante la gestión de Yolanda Tellería-, así por no instalar aditamentos en banquetas a los que estaban obligados de forma contractual, la empresa Moviparq será expulsada del municipio de Pachuca si en 15 días no acredita la documentación anterior.



Los parquímetros han sido sujetos de protestas desde que el exalcalde Eleazar García firmara uno de los contratos más leoninos del país para beneficiar a privados; posteriormente la alcaldesa Yolanda Tellería prometió retirarlos aunque nunca inició estrategia jurídica alguna para hacerlo, mientras el gobierno interino de la capital representado por el Concejo Municipal, modificó un convenio para incluso extender el contrato de concesión.



Sergio Baños Rubio, actual alcalde de Pachuca, también se comprometió a retirarlos durante campaña y es ahora que comenzó su estrategia jurídica.



Primero, impidió que los agentes municipales acompañasen a los trabajadores de Moviparq, sin los cuales, los mismos no están facultades a poner inmovilizadores según criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



El problema es que durante la gestión de su antecesora Yolanda Tellería, los trabajadores de Moviparq fueron autorizados para laborar con uniformes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y además les eran asignados elementos legalmente adscritos para descuidar sus funciones y hasta cobrar una ’comisión’ por cada multa.



El sábado pasado fueron clausuradas las oficinas de Moviparq porque alcanzaron más de 3 años sin pagar su licencia de funcionamiento, lo que facultaba al ayuntamiento a cerrar la empresa desde inicios de 2020.



Aunado a lo anterior, Baños Rubio informó que hay evidencia sobre al menos 4 millones de pesos en multas que nunca llegaron al ayuntamiento, mismas que debieron recibir de forma íntegra para que éste posteriormente repartiera la mitad con la empresa según el contrato; dicho "faltante" se habría dado principalmente durante la gestión del Concejo Municipal.



También tenían obligaciones contractuales que no cumplieron, como lo es el mejoramiento de los espacios donde se instalaran los parquímetros.



Ahora Moviparq tiene 15 días para acreditar el cumplimiento de los señalamientos anteriores so pena de ser expulsados y la concesión removida.