Rocha Moya destaca que AMLO ha ejercido con sentido social.



Responde cada uno de los señalamientos que esgrime en su carta el coordinador de Movimiento Ciudadano.



Junto con el presidente, con toda convicción reitero, ¡por el bien de todos, primero los pobres!: Rocha Moya.



El senador Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, señaló que, ’si la pandemia del Covid 19 no nos encontró indefensos, es gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ejercido su compromiso con toda responsabilidad, patriotismo y sentido social’, contrario a lo que sostiene el senador Dante Delgado, quien presagia un futuro ’apocalíptico’.



Rocha Moya desentrañó cada uno de los puntos de la carta pública al presidente que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado hizo del dominio abierto, no sin antes precisar que Dante Delgado, a su manera de ver, representa una corriente del pensamiento político mexicano digna de consideración y respeto.



Respecto a la carta, se preguntó ¿qué hubiera pasado, frente a la emergencia sanitaria y económica nacional, si el Partido Acción Nacional (PAN), y junto con ellos Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), gobernaran este país? Ante lo cual respondió que: ’seguramente los millones de pobres que hoy enfrentan la crisis amparados por los programas sociales de la 4T estarían completamente inermes y eso sería más que catastrófico para la nación’.



En ese contexto, señaló que la coalición de la derecha, de la que forman parte los partidos antes mencionados, no abandonarán la visión neoliberal de la salud pública y su práctica de ’al último los pobres’, por lo que aseguró que la situación de México sería calamitosa.



El senador subrayó que ’López Obrador recibió los servicios y la infraestructura sanitaria en ruinas; y contrario a lo que se afirma en la carta, el presidente, desde antes de tomar posesión, empezó su ejercicio con toda responsabilidad, patriotismo y profundo sentido social’.



Explicó que, el presidente inició un vasto programa de rescate del sector Salud, sobre todo, de los hospitales. ’Gracias a ello la pandemia no nos encontró tan indefensos, con la guardia baja, como en muchas otras naciones. De ahí que tengamos mejores resultados’.



Continuó con que una práctica neoliberal con el PAN y sus apoyadores pensaría en un nuevo Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para salvar a los grandes empresarios, ’como se lo vienen demandando al presidente algunas voces, pero muy particularmente esta alianza partidista, que no así, muchos otros grandes empresarios que han demostrado su compromiso con la emergencia y por ende con la patria’.



El legislador precisó que ante la acusación de que el presidente no gobierna para todos y sí para el sector de la producción, se ha insistido en que, si bien la propuesta presidencial para la coyuntura económica no alcanza el mayor de los consensos, ello no obedece a que carezca de importantes iniciativas para el ramo productivo.



Sostuvo que ’no es poca cosa una inversión para el sector energético de 339 mil millones de pesos; el otorgamiento de dos millones diez mil créditos personales de vivienda y a pequeñas empresas familiares al sector formal e informal de la economía; fuertes inversiones en obra pública que generarán en los nueve meses venideros dos millones de nuevos empleos’.



Recordó que el presidente anunció la entrega de un millón de créditos a la palabra de 25 mil pesos a los pequeños productores, formales e informales, ’quienes son los que han enfrentado la crisis con mayor responsabilidad, sin despido de trabajadores’.



El senador Rocha Moya resaltó que el presidente también informó que existen empresarios que le adeudan al erario 50 mil millones de pesos en impuestos, que de pagarlos se orientarían igualmente a los pequeños y medianos empresarios.



Subrayó también que recientemente López Obrador anunció apoyar con precios de garantía a más de 25 mil pequeños y medianos productores de maíz. ’Por eso, junto con el presidente, con toda convicción reitero: ¡Por el bien de todos, primero los pobres!’, concluyó.