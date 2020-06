Rolando ando !no hay¡

Hoy salí a darme un rock al rol, como en mis tiempos célibes por las calles de Taxco, y así, enterarme personalmente como va, entre los taxqueños, el confinamiento y las medidas protección sanitaria e higiene en semáforo rojo por el malvado virus del Covid-19.

Lo primero que note es ver negocios abiertos no esenciales y mucha gente ya caminan por las calles despreocupadas, pero sin el cobrebocas para protegerse o proteger a la comunidad.

Entiendo que las necesidades económica por falta de empleo son carentes y difíciles, gran parte de la gente no tiene para comer, pagar renta de vivienda, agua, luz eléctrica y el gas L.P.

También es Incontable el número de gente preocupada al ver un futuro incierto en cuanto la pandemia que está aniquilando, sobre todo a la gente más desprotegida ’una señor en la puerta de una casa de empeño me dijo que ya no tiene nada que empeñar pero si tres hijos que alimentar.

En otra casa de empeño, un artesano platero me comentó que estaba vendiendo sus últimos cien gramos de plata para pagar la renta y la luz de su vivienda que habita con su esposa y un pequeño chamaco.

En Taxco la situación es tensa y preocupante, sobre todo para las miles de familias de artesanos plateros que dependen del turismo y al cien por ciento de la producción y venta del preciado metal blanco convertido en joyas de arte.

El tianguis artesanal sabatino permanece cerrado por orden de la autoridad estatal y municipal. parafraseando al reciente extinto actor Héctor Suarez, en uno de sus personajes ¡!no hay¡¡, así es en Taxco y seguramente como en gran parte de México ’no hay’ turismo, no hay ventas, no hay compras y no hay economía para los más pobres.

Creo que al gobierno se le está saliendo de las manos el control de la gente para que tome su sana distancia, el uso del cobrebocas y el gel desinfectante, pues podría venirse un brote mayor del virus. Creo que los taxqueños son apáticos, desordenados e hijos desobedientes, no acatan las indicaciones de la secretaria de salud, del gobierno del estado y la autoridad municipal, la gente anda por las calles céntricas sin el cobrebocas ’que nos pasa’.

Decía que es muy importante que la gente salga ya a buscar el sustento diario de la familia a como dé lugar, sin embargo, la autoridad los debe obligar a usar el nefasto pañuelo en la boca y narigón. La autoridad no puede prohibirles a no salir de sus casas pero si los puede obligar a que usen las medidas de sanidad pertinentes para bien de todos.

Sobre todo, cuando ya se están viendo por las calles de este pueblo mágico, familias completas de turistas que ya están hasta la madre del confinamiento y el estrés en sus hogares y ciudades de origen, pero son un riesgo latente.

En este cambio de vida para todo el mundo, aquí en Taxco, los empresarios y prestadores de servicios turísticos deben ya mejorar sus servicios en sus hospederías, restaurantes y transporte con mucho mas higiene, buenos alimentos, taxistas amables y precios justos en la compra-venta de artesanías de plata.

Pues hay que distinguirse que de aquí en adelante con el visitante. La competencia nacional de los pueblos mágicos de México será fieros sin contar los destinos de playa. Una de las ventajas para Taxco y los estados y pueblos mágicos vecinos, sería la cercanía con los más de 20 millones de habitantes del Valle de México podrían viajar a Taxco, sin contar los estados de Puebla, Morelos y Estado de México…[email protected]

