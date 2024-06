Romance de corrupción entre el IEEM y NA EdoMex

Nueva Alianza EdoMex obtuvo apenas el 1.43% de los votos en las pasadas elecciones y la ley electoral exige al menos el 3% para conservar su registro como partido político.



El artículo 116 de la Constitución Federal señala con toda contundencia que ’el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro.’



La claridad de dicho precepto constitucional es tal, que genera sospechas el hecho de que el Consejo General del IEEM que preside Amalia Pulido, busque una interpretación mañosa de la ley para mantener vivo a este partido a través de la votación que obtuvo del PRI-PAN-PRD en la elección de ayuntamientos.



Lo anterior es así, por que las consejeras y consejero electoral tienen la obligación ineludible de sujetarse a lo que expresamente señala el texto constitucional: que en las entidades federativas, el 3% se refiere a las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, pero no de ayuntamientos.



Esta interpretación mañosa e ilegal, forma parte del proyecto de ACUERDO N.° IEEM/CG165/2024 que será discutido en la sesión de mañana viernes 21 de junio y que concretaría otro atentado a la voluntad del pueblo mexiquense que en una elección tras otra, expresa en las urnas su rechazo a este grupo de vividores electorales.



Este pacto de corrupción entre NA EdoMex y el IEEM no es el primero ni mucho menos un acto aislado, pues se trata de un modus operandi que le ha permitido a su dirigente, Mario Palomino, amasar una fortuna ilegal de más de 300 millones de pesos de dinero público, todo durante la gestión de los actuales consejeros electorales y de su Presidenta Amalia Pulido.



Hay que recordar que el primer acto de corrupción se vivió con el actual Director de partidos políticos, quien maniobró al interior del IEEM para mantener a una dirigencia espuria. El segundo y vergonzoso acto ilegal se dio a conocer cuando Reyes Rodríguez Mondragón, aún magistrado del TEPJF, fue exhibido celebrando en un lujoso restaurante de la CDMX con el dirigente de NA el mismo día que revivió ilegalmente a este partido a cambio de fuertes incentivos; escándalo que por cierto le costó la presidencia del tribunal electoral del que fue corrido a patadas.



De concretarse este atentado contra la Constitución y la voluntad del pueblo mexiquense, sería la tercera ocasión en la que a billetazos se mantiene a este pequeño grupo de parásitos electorales.



En los tiempos estelares de la 4T, pareciera que el IEEM y sus consejeros son de los pocos que aún no comprenden que el Estado de México se transformó con una aplastante voluntad popular y resisten a abandonar las viejas prácticas de corrupción.



No obstante nada está definido. Si el IEEM le da vida ilegal a NA, es cuestión de semanas para que los tribunales sepulten el cascarón de este partido y a su disminuido dirigente.